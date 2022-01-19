İş arayan kadına ahlaksız teklif! "Günlük bin lira kazanırsın"

Eskişehir'de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, sosyal medyada iş ilanlarına bakarken, "Pazar günü ev temizliği yapılacak" diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı.
Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.'nun mesajlaşma esnasında yazdığı "Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın" teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medya hesabından mesajlaşmaları yayınlayan Sarıkaya, "İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı" sözleriyle olaya tepki gösterdi.