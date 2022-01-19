Kar yağışının etkisiyle karayollarında trafik akışının olumsuz yönde etkilenmesi ve ana arterlerde dahi trafiğin aksaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiğinin kullanımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme metni yayımladı. İşte o bilgilendirme...
KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI
Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir.
Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur.