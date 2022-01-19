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    • Yaşam
    • 20.01.2022 02:32
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    • 20.01.2022 02:32
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    Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiğinin kullanımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme metni yayımladı

    Kar yağışının etkisiyle karayollarında trafik akışının olumsuz yönde etkilenmesi ve ana arterlerde dahi trafiğin aksaması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiğinin kullanımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme metni yayımladı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kış lastiği uyarısı!

    Kar yağışının etkisiyle karayollarında trafik akışının olumsuz yönde etkilenmesi ve ana arterlerde dahi trafiğin aksaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiğinin kullanımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme metni yayımladı. İşte o bilgilendirme...



    KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI
    Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir.



    Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur.



        Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür.



        2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen "Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler" konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır.



        Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır.
            Memur ve emekliler merakla bekliyordu!
            Haberler Yaşam Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiğinin kullanımı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme metni yayımladı
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