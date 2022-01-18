SON DAKİKA: İstanbul'da yurt müdürüne akılalmaz işkence: Sakallarını ve saçlarını ağda ile kökünden kopardılar! 260 bin liraya canını kurtardı

Son dakika haberleri... İstanbul'da özel öğrenci yurdunun sahibi, çalışanının usulsüzlük yaptığını öğrenince adeta ateş püskürdü. Geçtiğimiz ay yaşanan olay Fatih'te bulunan özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt sahibi İsa Ç., zeytinyağı ticareti yapmak için yurdu müdür Mustafa D.'ye bırakarak yurt dışına seyahate çıktı. Yurtdışında bulunduğu süre içerisinde yurtla ilgili bilgiler alan İsa Ç., Mustafa D.'den işlerin iyi gitmediğini öğrendi. Durumdan şüphelenen İsa Ç., babasını arayarak yurdu kontrol etmesini istedi. İddiaya göre yurdu inceleyen baba oğluna yurtta öğrencilerin olduğunu işlerin yolunda gittiğini ancak yurdun bakımsız bir halde olduğunu söyledi.
YURDUN PARASINI HANESİNE GEÇİRDİ SUÇLAMASI
Olan biteni denetlemek için gizlice Türkiye'ye dönüş yapan İsa Ç., yurda yaptığı ziyaretinde odaların öğrenci ve başkaca kişilere kiralandığını, ancak kendisine yalan yanlış bilgiler verildiğini öğrendi. Aradan geçen bir süre sonra Mustafa D.'nin işe aldırdığı Serkan K., iddiaya göre yurt sahibine gelerek Mustafa'nın yurda ait olan 200-300 bin lirayı kendi hanesine geçirdiğini, bu paradan 20-25 bin lirada kendisinin aldığını ancak bu parayı ücretsiz çalışarak ödeyeceğini söyledi. Duydukları karşısında öfkelenen İsa Ç., arkadaşlarıyla bir plan yaparak yurda geldi.
SICAK AĞDA İLE SAÇLARI VE SAKALLARINI KOPARDILAR
Aralarında milli sporcu da olan 4 şüpheli ellerinde silah ve bazı malzemelerle Mustafa D., ve Serkan K.'yi yurdun çamaşırhanesine indirdi. Burada Mustafa D.'nin elleri, ayakları ve gözlerini bağlayan şüpheliler yanlarında getirdiği ağdayı Mustafa D.'nin bacaklarına, kafasına ve sakallarına sürdüler. Gözleri bağlı olan genç adamın saçları ve sakalları sıcak ağda ile yerinden koparıldı. Kendisini dolandırdığını öne süren İsa C., Mustafa D.'den para istedi ancak Mustafa kimseye borcu olmadığını söyleyerek ödeme yapmayı reddetti.