İki öğretmen, “eşekli kütüphane” ile vatandaşları kitapla buluşturuyor

Yozgat Sarıkaya'ya bağlı Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu, 1940'lı yıllarda eşek sırtında seyyar kütüphane hizmeti veren ve Mustafa Güzelgöz'den esinlendi. "Gezici Kütüphane"yi hayata geçirdi. İki öğretmen, köyde okuma bilincini artırmak için projeyi başlattıklarını belirterek, "Evlere gittiğimizde haber vermek amacıyla çocuğumuz davul çalarak 'gezici kütüphane geldi' diyor ve vatandaş evinden çıkıyor. Kitap veriyoruz, okuduğu kitabı alıyoruz" diye konuştu.

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