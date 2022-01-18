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    İki öğretmen, “eşekli kütüphane” ile vatandaşları kitapla buluşturuyor

    Yozgat Sarıkaya'ya bağlı Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu eşekli kütüphane yaptılar. Neslihan Uslu, “Evlere gidiyoruz, kitap dağıtıyoruz, iki hafta süre veriyoruz ve okunan kitapları yenisiyle değiştiriyoruz” dedi.

    Eşekli kütüphane

    Yozgat Sarıkaya'ya bağlı Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu, 1940'lı yıllarda eşek sırtında seyyar kütüphane hizmeti veren ve Mustafa Güzelgöz'den esinlendi. "Gezici Kütüphane"yi hayata geçirdi. İki öğretmen, köyde okuma bilincini artırmak için projeyi başlattıklarını belirterek, "Evlere gittiğimizde haber vermek amacıyla çocuğumuz davul çalarak 'gezici kütüphane geldi' diyor ve vatandaş evinden çıkıyor. Kitap veriyoruz, okuduğu kitabı alıyoruz" diye konuştu.

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