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    • Yaşam
    • 18.01.2022 17:51
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    • 18.01.2022 18:11
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    Ehliyetsiz sürücü ortalığı karıştırdı! Babasından habersiz aldığı otomobille kaza yaptı:6 yaralı

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ehliyetsiz sürücü E.Ö.K.'nin (17) babasından habersiz aldığı otomobille kaza yaptı.Ehliyetsiz sürücünün başka bir otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. İşte detaylar...

    Ehliyetsiz sürücü ortalığı karıştırdı!

    Tekirdağ Çerkezköy'de ehliyetsiz sürücü E.Ö.K.'nin (17) sebep olduğu kazada 6 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 15.00 sıralarında Çerkezköy- Kapaklı kara yolunun Sivrioğlu mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü E.Ö.K. yönetimindeki 59 EF 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süleyman Sözen yönetimindeki 59 PH 358 plakalı otomobile çarptı.

    ÇARPMA SONRASI TAKLA
    Çarpmanın şiddetiyle Sözen'in kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

    6 YARALI
    Hurdaya dönen aracın sürücüsü Süleyman Sözen ile yanındaki eşi, kızı ve 4 yaşındaki torunu yaralandı. Hafif yaralanan E.Ö.K. ise aracı bırakıp kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        ARABAYI BABASINDAN HABERSİZ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Polis, otomobili babasından habersiz aldığı belirlenen E.Ö.K.'yi kısa sürede yakaladı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Ö.K., tedavisinin ardından gözaltına aldı.

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        Haberler Yaşam Ehliyetsiz sürücü ortalığı karıştırdı! Babasından habersiz aldığı otomobille kaza yaptı:6 yaralı
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