Tekirdağ Çerkezköy'de ehliyetsiz sürücü E.Ö.K.'nin (17) sebep olduğu kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çerkezköy- Kapaklı kara yolunun Sivrioğlu mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü E.Ö.K. yönetimindeki 59 EF 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süleyman Sözen yönetimindeki 59 PH 358 plakalı otomobile çarptı.
ÇARPMA SONRASI TAKLA
Çarpmanın şiddetiyle Sözen'in kullandığı otomobil takla atarak karşı şeride geçti.
6 YARALI
Hurdaya dönen aracın sürücüsü Süleyman Sözen ile yanındaki eşi, kızı ve 4 yaşındaki torunu yaralandı. Hafif yaralanan E.Ö.K. ise aracı bırakıp kaçtı.