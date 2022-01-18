Denizli'de simit satan seyyar satıcıya araba çarptı! O anlar kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a çarptı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Cemaleddin D. (39), yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOBİL SİMİT SATICISINA ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol'a çarptı. Varol metrelerce sürüklenirken, simit tezgahı da devrilerek parçalandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Varol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.