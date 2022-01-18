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    • Yaşam
    • 18.01.2022 18:41
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    • 18.01.2022 18:43
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    Denizli'de simit satan seyyar satıcıya araba çarptı! O anlar kamerada

    Son dakika haberleri... Denizli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a çarptı. Yaralanan Cemil Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Feci kaza kamerada!

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a çarptı.

    Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Cemaleddin D. (39), yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    KONTROLDEN ÇIKAN OTOBİL SİMİT SATICISINA ÇARPTI
    Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol'a çarptı. Varol metrelerce sürüklenirken, simit tezgahı da devrilerek parçalandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Varol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafından gözaltına alındı. Cemalettin D.'nin yanındaki eşi Hatice D. de kazada hafif şekilde yaralandı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla gelen otomobilin kaldırımdaki simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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        Haberler Yaşam Denizli'de simit satan seyyar satıcıya araba çarptı! O anlar kamerada
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