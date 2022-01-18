Dr. Sapık! Tedavi etmek için odasına aldı. Cinsel istismardan tutuklandı

Acil serviste yaşanan skandal, şaşkına çevirdi. Korkunç olay 13 Ocak gecesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Yağmur G, rahatsızlanınca hastaneye gitti. COVİD-19 şüphesi bulunduğu için pandemi acil servisine yönlendirildi. Burada görevli pratisyen Dr. Barış Yağcı, genç kadını muayene etti. Ardından kendi odasında serum taktırıp ilaç içirdi. Sabah doktorun odasında uyanan genç kız, iç çamaşırının olmadığını fark edince hemen savcılığa gitti. Dr. Barış Yağcı'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti! Suçlamaları reddeden doktor ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sapık doktorun suç dosyası herkesi şoke etti. Yağcı'nın 2018'de Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundakladığı için gözaltına alındığı, 2020'de ise 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan bin 902 TL para cezası aldığı belirlendi.

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