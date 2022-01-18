Özel yurtta zimmetine para geçiren müdüre ağdalı işkence

İstanbul Fatih'teki bir öğrenci yurdunun sahibi İsa Ç. iş için yurt dışına çıktı. Yurdu da müdür Mustafa D.'ye emanet etti. İddiaya göre gizlice yurda dönen İsa Ç., yurdu kontrol etti. Odaların öğrenci ve başka kişilere kiralandığını ancak kendisine yanlış bilgiler verildiğini fark etti. Müdürün 200-300 bin lirayı kendi hesabına geçirdiğini öğrendi. Yanına milli tekvandocu Yusuf A.'yı da alan yurt sahibi, silah, beyzbol sopası, şişe ve ağda ile Mustafa D'yi çamaşırhaneye indirdi. Öfkeli yurt sahibi, müdürün elleri, ayakları ve gözlerini bağlayıp ağda ile saçını, sakalını ve bacaklarındaki kılları çekti. İki saat boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan Mustafa D., 203 bin lirayı İsa Ç.'ye verdi. Ölümden kurtulan yurt müdürü, polise gitti. Şikayet üzerine gözaltına alınan İsa Ç ve Yusuf A., hapse gönderildi. (Atakan IRMAK)