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    Özel yurtta zimmetine para geçiren müdüre ağdalı işkence

    Özel yurt sahibi, zimmetine para geçiren müdüre, milli tekvandocu ile birlikte ağda ile işkence yaptı. Tutuklandı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yurtta ağdalı işkence

    İstanbul Fatih'teki bir öğrenci yurdunun sahibi İsa Ç. iş için yurt dışına çıktı. Yurdu da müdür Mustafa D.'ye emanet etti. İddiaya göre gizlice yurda dönen İsa Ç., yurdu kontrol etti. Odaların öğrenci ve başka kişilere kiralandığını ancak kendisine yanlış bilgiler verildiğini fark etti. Müdürün 200-300 bin lirayı kendi hesabına geçirdiğini öğrendi. Yanına milli tekvandocu Yusuf A.'yı da alan yurt sahibi, silah, beyzbol sopası, şişe ve ağda ile Mustafa D'yi çamaşırhaneye indirdi. Öfkeli yurt sahibi, müdürün elleri, ayakları ve gözlerini bağlayıp ağda ile saçını, sakalını ve bacaklarındaki kılları çekti. İki saat boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan Mustafa D., 203 bin lirayı İsa Ç.'ye verdi. Ölümden kurtulan yurt müdürü, polise gitti. Şikayet üzerine gözaltına alınan İsa Ç ve Yusuf A., hapse gönderildi. (Atakan IRMAK)



    CANIM CİĞERİM
    Futbolcu Ramazan Yalçın, arkadaşına karaciğeriyle hayata bağladı. Kariyerine veda etmek zorunda kaldı. 6 yıl sonra yaptığı jübile maçıyla herkesi duygulandırdı. Duygu dolu haberin adresi Kocaeli'ydi. 20 yıldır amatör spor kulüplerinde futbol oynayan Ramazan Yalçın, 6 yıl önce arkadaşı Osman Demir'in oksoloji hastasını öğrendi. İyileşmesi için tek şart, karaciğer nakliydi. Dokular uyumlu çıkınca, bir an bile tereddüt etmeden Demir'e karaciğerinden parça verdi. Ameliyattan sonra bıraktığı futbola, önceki gün yapılan jübileyle veda etti. "Arkadaşım şimdi sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Çok fazla nakil bekleyen hasta var. Organ bağışının artması gerekiyor " dedi.



    YA'BACAK' ÇOK ŞEY VAR
    Mustafa Ünlü, hastalığını meslek haline getirdi. Yaptığı kol ve bacak protezleriyle tam 8 bin hastanın hayatını değiştirdi. İzmir'de yaşayan Mustafa Ünlü (73), bir bacağı diğerinden 10 santimetre kısa dünyaya geldi. İki kez ameliyat edildi. Doktorunun önerisiyle hastanede kurulan protez atölyesinde çırak olarak işe girdi. Almanya'da farklı protez ve ortez yapmayı öğrendi. 10 yıl sonra Türkiye'ye dönen ve kendi ortopedi atölyesini kuran Ünlü, 57 yıllık meslek hayatında 8 bin hastanın hayatını değiştirdi. "En küçük hastam 1 yaşındaydı. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 40 kişiye mesleği öğrettim. Sadece 2 kere tatil yaptım" dedi.



        SİBİRYA DEĞİL ERZURUM
        Ocak kapıdan baktırdı! Kara kış Türkiye'yi esir aldı. Hava sıcaklığının eksi 33 dereceye indiği Erzurum'da, kapı kilitlerinden şadırvanlara kadar her şey buzla kaplandı! Manzara, Sibirya'yı aratmadı. Diğer illerde termometreler, rekoru yansıttı: Ağrı eksi 32, Kars eksi 27, Erzurum eksi 24!



        BU KEZ YENİLDİ
        Tenisin bir numaralı ismi Novak Djokovic, Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için geçtiğimiz hafta Avustralya'ya gitti. Ancak COVİD-19 aşısı olmadığı için ülkeye girişine izin verilmedi. Vizesi, ikinci kez iptal edildi. Dün sınır dışı edilen rekortmenin uçakta moralsiz olduğu gözlendi. Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giriş yapamayacak.



        DARBE NAZARBAYEV'E
        Kazakistan'da petrol ve gaza yapılan zamlar sonrası ülkede darbe girişimi yaşandı. Gösterilerde toplam 225 kişi hayatını kaybederken, 10 bine yakın protestocu da tutuklandı. Ülkede yeni hükümet kuruldu ancak hala sükûnet sağlanamadı. Nursultan Nazarbayev'in damatları Kayrat Şaripbayev ile Dimaş Dosanov, önceki gün ulusal doğal gaz ve petrol şirketlerindeki başkanlık görevlerinden ayrıldı. Diğer damat Timur Kulibayev de Ulusal Girişimciler Odası 'Atameken'in Başkanlığı görevini bıraktı. Böylelikle Nazarbayev'in ülke yönetiminde hala söz sahibi olmasına engel olunduğu yorumları yapıldı.



            KAVALA'YA TAHLİYE YOK
            İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki gezi davası duruşmasına tutuklu Osman Kavala katılmadı. ABD, Fransa, İtalya, Belçika, Norveç ve İsveç konsolosluk temsilcileri duruşmayı izleyenler arasındaydı. Kavala'nın avukatları, tahliye istedi. Hakim, tahliye talebini reddetti. Duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.



            'KARATOPRAK' OLDU!
            Kocaeli'nde yalnız yaşayan Osman Karatoprak, odadan gelen ses üzerine uyandı. Hırsızla karşılaştı. Çıkan arbedede hırsızı bıçakladı. Hırsız, yaralı halde kaçmaya çalıştı. Dışarıda yere yığıldı. Karatoprak, ambulans çağırdı. Adının Murat Yarar olduğu öğrenilen hırsızı hastaneye kaldırdı. Ancak hırsız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mahkemeye çıkarılan Karatoprak, "Birden karşımda görünce çok korktum. Boğuşma yaşandı. Ben onu bıçaklamasaydım, o beni öldürecekti" diye savunma yaptı. Ancak tutuklandı.



            HAZİN SON!
            İki çocuk annesi hemşire, otel odasında canına kıydı. Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emel Yüce (42), iddiaya göre 7 yıl önce eşinden ayrıldı. Bunalımda olduğu belirtilen iki çocuk annesi, önceki gün evden ayrıldı. Bir otelde oda kiraladı. Mesai saatinde göreve gelmeyen Yüce'nin, iğne ile canına kıydığı anlaşıldı. Yatağının üzerinde enjektör ve uyuşturucu olduğunu saptadı. Polis, çok yönlü soruşturma başlattı.



                EKMEĞİNİ ÇALDILAR
                26 AEL 235 plakalı üç tekerlekli motosiklet, kimliği henüz belli olmayan bir şahıs tarafından çalındı.



                Eskişehir'de Zeliha Akbulut, evlere temizliğe giderek çocuklarına ekmek parası kazandı. Patronunun aldığı motosikletle de hurda toplayarak geçimini sağlamaya başladı. Ancak Akbulut, üç tekerlekli motosikleti çalınınca zor durumda kaldı. Hırsızlara seslenen Akbulut, "Ben paramı çöpten kazanıyorum, zor şartlarda çalışıyorum. Her yerim yara bere içinde. Üzüntüden uyku uyuyamıyorum. Allah rızası için motorumu bana geri getirsinler lütfen" diye ağladı.



                HASTAZEDE!
                Şanlıurfa'da hemşire Mustafa A., damlar yolu açtığı çocuğun yakınları tarafından darp edildi. Araya polisler girdi. Mağdur sağlıkçı, şikayet için karakola gitti. İfade verip çıktıktan sonra önünü kesen aynı grup tarafından bir kez daha darp edildi. Saldırganlar yakalanıp adliyeye gönderildi.



                    HAYATA 'SARI'LAMADI
                    Sakarya Adapazarı'da bir iş merkezinin 4. katından atlayan stajyer avukat Cem Sarı (31), hayatını kaybetti. Kameralar, Sarı'nın düşüş anını saniye saniye kaydetti. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında yere çakılan Sarı'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sakarya Barosu da avukat Cem Sarı'nın ölümü sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi. Sarı, dün öğle namazına müteakip Adapazarı Karaman Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaman Mahalle mezarlığında toprağa verildi.



                    MUCİZEYE NA'KOL'!
                    Aydınlı Cihan Topal, 2008'de kollarını silaj makinesine kaptırdı. 2010'da Akdeniz Üniversitesi'nde kol nakli yapıldı. Türkiye'de ilk olmayı başardı. 12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini de kendisi görmeye başladı. Topal, "Herkes organlarını bağışlasın ki nakil bekleyen hastalar sağlıklarına kavuşsun" ifadesini kullandı.



                    SAAT 'PRAG'MADILAR
                    Çekya'nın başkenti Prag'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soyguncular bir saat mağazasına daldı. Balyozlarla saatlerin bulunduğu camların bölmelerini kırdı. Yaklaşık 820 bin euro değerinde saatle kayıplara karıştı.



                        HAZAL'DAN YENİ HAVADİS
                        Oyuncu Hazal Erişçi, kendisine saldıran köpeğin sahibine dava açtı: Çene kemiğim kırıldı. projelerim iptal oldu... Çok yaşa. İstanbul'da oyuncu Hazal Erişçi, arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir evdeki partiye katıldı. Bu sırada evde bulunan Golden Retriever cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çene kemiği çatladı, dişleri kırıldı. Güzel oyuncu, saldırı nedeniyle iki projesini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu nedenle köpeğin sahibi Uğur Güven hakkında suç duyuru yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (Atakan IRMAK)



                        MUSTAFA DEDE
                        Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Ancak 1960'da okulunu bırakıp askere gitti. Yalçınkaya 1997'de çıkan aftan yararlandı. Oturduğu 'Hukuk Apartmanı'nın hemen karşısındaki okuluna yeniden kayıt yaptırdı. Ancak müzik için okulunu bırakarak bu kez de Antalya'ya taşındı. 2018'deki aftan tekrar yararlanan Yalçınkaya okula yeniden başladı. Ve Yalçınkaya 11 Ocak 2022'de mezun oldu. Başarısını annesine adadığını açıkladı: Annem 'Şu fakülteyi bitirirsen Kızılay'da takla atacağım' demişti. Diplomam annem için...



                        118 MİLYON DEVRETTİ
                        6 + joker bilen çıkmayınca 117 milyon 984 bin lira devretti. 5+1 bilen bir kişi 582 bin lira kazandı. 5 bilenler 119'ar bin lira, 4 bilenler bin 587'şer lira, 3 bilenler 113'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



                            BİR KİŞİYE 230 BİN
                            10 bilen bir kişi, 230 bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 48'er lira, 8 bilenler 209'ar lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira ve hiçbir nuramayı bilemeyenler 7'şer lira ikramiye alacak.

                            HAPİSTE YATACAK
                            Siirt'te Nafi Kümek'i öldüren Hikmet Kümek'in yakalanması için operasyon başlatıldı. Zanlının Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde saklandığı ortaya çıktı. JASAT, bölgede 3 gün süreyle kapsamlı araştırma ve takip çalışması yaptı. Zanlının eşkali ve adres bilgilerini saptadı. Şüpheli, yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı. Tutuklandı.

                            HAM MEYVE SATILAMAZ
                            Diyanet, olgunlaşmamış sebze ve meyve satışına 'Dur' dedi: Ham yiyeceklerin satılması caiz değildir.

                            ZEHİRLİ NİŞAN
                            Sakarya Kocaali'deki nişanda davetlilere tavuklu pilav verildi. 91 kişi zehirlendi.
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                            Haberler Yaşam Özel yurtta zimmetine para geçiren müdüre ağdalı işkence
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