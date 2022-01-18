Özel yurtta zimmetine para geçiren müdüre ağdalı işkence

İstanbul Fatih'teki bir öğrenci yurdunun sahibi İsa Ç. iş için yurt dışına çıktı. Yurdu da müdür Mustafa D.'ye emanet etti. İddiaya göre gizlice yurda dönen İsa Ç., yurdu kontrol etti. Odaların öğrenci ve başka kişilere kiralandığını ancak kendisine yanlış bilgiler verildiğini fark etti. Müdürün 200-300 bin lirayı kendi hesabına geçirdiğini öğrendi. Yanına milli tekvandocu Yusuf A.'yı da alan yurt sahibi, silah, beyzbol sopası, şişe ve ağda ile Mustafa D'yi çamaşırhaneye indirdi. Öfkeli yurt sahibi, müdürün elleri, ayakları ve gözlerini bağlayıp ağda ile saçını, sakalını ve bacaklarındaki kılları çekti. İki saat boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan Mustafa D., 203 bin lirayı İsa Ç.'ye verdi. Ölümden kurtulan yurt müdürü, polise gitti. Şikayet üzerine gözaltına alınan İsa Ç ve Yusuf A., hapse gönderildi. (Atakan IRMAK)
CANIM CİĞERİM
Futbolcu Ramazan Yalçın, arkadaşına karaciğeriyle hayata bağladı. Kariyerine veda etmek zorunda kaldı. 6 yıl sonra yaptığı jübile maçıyla herkesi duygulandırdı. Duygu dolu haberin adresi Kocaeli'ydi. 20 yıldır amatör spor kulüplerinde futbol oynayan Ramazan Yalçın, 6 yıl önce arkadaşı Osman Demir'in oksoloji hastasını öğrendi. İyileşmesi için tek şart, karaciğer nakliydi. Dokular uyumlu çıkınca, bir an bile tereddüt etmeden Demir'e karaciğerinden parça verdi. Ameliyattan sonra bıraktığı futbola, önceki gün yapılan jübileyle veda etti. "Arkadaşım şimdi sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Çok fazla nakil bekleyen hasta var. Organ bağışının artması gerekiyor " dedi.
YA'BACAK' ÇOK ŞEY VAR
Mustafa Ünlü, hastalığını meslek haline getirdi. Yaptığı kol ve bacak protezleriyle tam 8 bin hastanın hayatını değiştirdi. İzmir'de yaşayan Mustafa Ünlü (73), bir bacağı diğerinden 10 santimetre kısa dünyaya geldi. İki kez ameliyat edildi. Doktorunun önerisiyle hastanede kurulan protez atölyesinde çırak olarak işe girdi. Almanya'da farklı protez ve ortez yapmayı öğrendi. 10 yıl sonra Türkiye'ye dönen ve kendi ortopedi atölyesini kuran Ünlü, 57 yıllık meslek hayatında 8 bin hastanın hayatını değiştirdi. "En küçük hastam 1 yaşındaydı. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 40 kişiye mesleği öğrettim. Sadece 2 kere tatil yaptım" dedi.