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    • Yaşam
    • 18.01.2022 01:44
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    • 18.01.2022 01:44
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    Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

    Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti. Süleyman Şah Türbesinin de mimarı olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

    Prof. Dr. Demirarslan hayatını kaybetti

    Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti.

    SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN MİMARI
    Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesinin de mimarI olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

    Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

    "Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

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