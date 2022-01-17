Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.01.2022 01:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 01:28
    ABONE OL

    Kendisinden 2 gündür haber alınamıyordu! Eve gelen arkadaşları acı manzarayla karşılaştı

    Kırıkkale'nin Kent merkezi Osmangazi Mahallesinde 38 yaşındaki Ferhant Can'dan yakınları 2 gündür haber alamıyordu. Meraklanan arkadaşları Can'ın evine gitti. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Ferhat Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA
    Acı manzarayla arkadaşları karşılaştı

    Kent merkezi Osmangazi Mahallesinde 2 katlı apartmanda yalnız yaşayan 38 yaşındaki Ferhat Can'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, akşam saatlerinde Ferhat Can'ın yaşadığı eve geldi.

    Camdan evin içini kontrol eden arkadaşları, Ferhat Can'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine Ferhat Can'ın yaşadığı eve ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekipleri, Ferhat Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cansız bedeninin yanında şırınga bulunduğu tespit edilirken, Ferhat Can'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
    Haberler Yaşam Kendisinden 2 gündür haber alınamıyordu! Eve gelen arkadaşları acı manzarayla karşılaştı
        SON DAKİKA