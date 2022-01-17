Sezen Aksu'dan tepki çeken şarkı! Sözleri sosyal medya gündemine oturdu

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, şarkı sözü ve besteleriyle çok beğenildi. Ancak bu kez, tepki çekti. 67 yaşındaki Sezen Aksu, 2017'de yayınladığı Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısına klip çekti. Ancak şarkıda geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti. Twitter'da açılan #sezenaksuhaddinibil hashtag'ine yüzbinlerce yorum geldi! Herkes, dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya dava açılması gerektiğini söyledi! Tepkilerin odağındaki Aksu'dan henüz bir açıklama gelmedi.
KABUL EDİLEMEZ
Sosyal medya kullanıcıları, şarkının kaldırılmasını istedi. Sezen Aksu'ya tepki gösterdi:
Hiç kimse ama hiç kimse, ne dinimize ne de değerlerimize saygısızlık yapamaz
Düşünce özgürlüğü dini değerlere hakaret etmek değildir.
Sesi güzele değil, sözü güzele sanatçı denir.
Niye dini değerlere saldırma ihtiyacı hissedilir? İnanmıyorsan da saygı duy!
İŞTE TEPKİ ÇEKEN O ŞARKI
Acısıyla, tatlısıyla Ne şahane bir şey yaşamak Dibe vurmak, dimdik durmak Bin bahane, bin oyun kurmak Binmişiz bir alâmate Gidiyoruz kıyamete Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...