e-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır? Ocak ayı e-Bordro nasıl alınır? e-Devlet üzerinden e-bordro alma ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Milyonlarca çalışan her ay kendilerine ödenen maaş detaylarını e-bordro olarak inceleyebilir ve alabilir. 2022 yılının ilk ayında zamlı olarak maaşlar alındığı içi daha da heyecanlı bir şekilde bu bilgiler araştırılmaya başlandı. Ocak ayına ilişkin bilgilerin nasıl, nereden öğrenileceği de merak konusu oldu. İşte detaylar…
E-BORDRO NASIL ALINIR?
E Devlet sistemi içerisinde yer alan e bordro uygulaması sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanabilmektedir. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. E bordro maaş sorgulama ile ilgili yapılması gerekenler şu şekildedir:
E BORDRO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.