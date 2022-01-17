İzmir'de travesti cinayeti! Günay Ö. evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde meydana geldi. İddiaya göre travesti olduğu ileri sürülen Günay Ö., oturduğu apartamana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.