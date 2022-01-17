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    • Yaşam
    • 17.01.2022 09:14
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    • 17.01.2022 09:23
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    İzmir'de travesti cinayeti! Günay Ö. evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

    İzmir Karabağlar'da iddiaya göre travesti olduğu ileri sürülen Günay Ö. (48) oturduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    DHA
    İzmir’de travesti cinayeti

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde meydana geldi. İddiaya göre travesti olduğu ileri sürülen Günay Ö., oturduğu apartamana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Günay Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde incelemede bulundu. Günay Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam İzmir'de travesti cinayeti! Günay Ö. evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
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