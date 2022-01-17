1 gece fiyatına aylarca tatil yapıyorlar! Uludağ'ın keyfini en çok karavancılar çıkardı





Aralık ayından Nisan ayına kadar Uludağ'da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını ifade eden Oytun Özbek, "Uludağ 2'inci oteller bölgesinde Burfaş'ın otoparkı var. Biz 2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Geçen kış burada 4 karavan geçirdik. Bu yıl karavancı arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bayağı karavancı buraya geldi. Bu yıl 8 Aralık'ta geldik, Nisan başına kadar burada kalırız' diye düşünüyoruz. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor. Biz de eşimle birlikte kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Burada çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Burada sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor. Buranın bize sezonda 5 bin lira maliyeti oluyor. Şu anda burada 25 karavan var. Bu sayı sömestr tatilinde 50'ye çıkar" dedi.