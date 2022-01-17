Hamile ve bebekli Ceren Yiğit kapkaça uğradı! Kaçan hırsızların korkusuzca peşine takıldı

İstanbul Kağıthane'de bebek arabasındaki 3 yaşında çocuğuyla sokakta yürüyen 4 aylık hamile Ceren Yiğit'e, motosikletli kapkaççılara saldırdı. Kadının 15 bin liralık cep telefonunu çalan Emre A.'nın (20) ve Murat K., gaza bastı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Yiğit, hırsızların peşine takıldı. Uzun süre kovaladı. Ardından polis araştırma başlattı. Bölgede benzer şikayetler alınca, kamera görüntüleri tarandı. Hırsızlar, kısa sürede yakalandı. Dehşeti anlatan Yiğit, "İlk kez başıma geldi. Telefonu da yeni almıştım, telefon önemli değil ama hamileydim, sonuçta başka bir şey de olabilirdi. Arabadaki bebeğim de o kargaşada düşebilirdi" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN