Eski koca dehşet saçtı! 11 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşini 5 kurşunla ağır yaraladı: 18 yıl hapsi isteniyor

"DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Sanık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Duygu Şeker ise "Bana bunu yapan kişinin birkaç yıl ceza çekip, dışarı çıkmasını istemiyorum. Arkasında durmam gereken 11 yaşında bir kızım var. Psikolojik olarak çöktüm ama kızım için güçlü durmak zorundayım. Zaten bu olaydan yeterince etkilendi. Artık bu izleri silebildiğim kadar silmeyi istiyorum. Sanık hak ettiği cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Hukuki mücadelem sürecek" dedi.