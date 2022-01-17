Eski koca dehşet saçtı! 11 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşini 5 kurşunla ağır yaraladı: 18 yıl hapsi isteniyor

Olay, geçen yıl 10 Temmuz'da, Mihalıççık ilçesinde meydana geldi. Duygu Şeker, 1 yıl önce boşandığı Kadir Özkan ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'yü Koyunağılı Mahallesi'ndeki babasının evinden almaya gitti. Özkan, belinden çıkardığı tabanca ile evin bahçesine giren Şeker'e 6 kez ateş etti.
Mermilerden 5'i, Şeker'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Duygu Şeker'i ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan da evinin arkasından tarlaya kaçtıktan sonra jandarmaya giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kamil Özkan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Şeker ise daha sonra taburcu edildi.
Olay ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, çiftçiliğin yanı sıra servis şoförlüğü yapan sanık Kamil Özkan hakkında, 11 yıllık eski eşi Duygu Şeker'i kasten öldürmeye teşebbüs ile 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.