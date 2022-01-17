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    • Yaşam
    • 17.01.2022 10:36
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    • 17.01.2022 10:36
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    39 yaşındaki kadının valizinden esrar çıktı: Haberim yoktu

    Yolcu otobüsünde yapılan aramada 39 yaşındaki kadının valizinden 14 kilo 228 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan kadın, uyuşturucudan haberinin olmadığını söyledi.

    Valizinden esrar çıktı: Haberim yoktu

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

    Kent girişteki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı.

    HABERİM YOK

    'Aşil', otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P. (39) ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.
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        Haberler Yaşam 39 yaşındaki kadının valizinden esrar çıktı: Haberim yoktu
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