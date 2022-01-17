Çöpteki yiyecekleri toplatıp tekrar müşterilere satan tantuniciye sosyal medyadan tepkiler yağdı





İKİZİ DE HARİKA

Ankara'da yaşayan Eda ve Ezgi Karademir, tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. O günden beri hiç ayrılmayan ikili, 10 yaşında başladıkları judoda birçok başarı elde etti. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören Karademir kardeşler, gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti. Hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Ezgi Karademir, "Antrenmanları birlikte yaptık. Sanki kendimle antrenman yapıyormuş gibi hissediyordum" dedi.