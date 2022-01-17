Çöpteki yiyecekleri toplatıp tekrar müşterilere satan tantuniciye sosyal medyadan tepkiler yağdı

İstanbul Kadıköy'de çöpteki yiyecekleri işçilerine toplatarak geri satan Ayla Tantuni'ye ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri işletmeye 500 lira ceza kesti. Tantunici olaydan sonra iş yapamaz hale geldi. İşyeri sahibi Rıza Şimşek, "Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Videonun aslı, personellerimize eğitim amaçlı sürekli Whatsapp gruplarımızdan atılan videolardır. Bu görüntüler ise yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır diye düşünüyoruz" dedi.
'EKSİ'K OLMAYIN
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Pençe Harekatı" kapsamında, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi devam ediyor. Özel eğitimli komandolar, temizlenen bölgelerde kurulan 395 üs bölgesinde, dondurucu soğuğa rağmen vatan nöbeti tutuyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metreye yaklaştı. Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken, Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü. Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda da termometre eksi 20 dereceyi gösteriyor.
İKİZİ DE HARİKA
Ankara'da yaşayan Eda ve Ezgi Karademir, tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. O günden beri hiç ayrılmayan ikili, 10 yaşında başladıkları judoda birçok başarı elde etti. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören Karademir kardeşler, gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti. Hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Ezgi Karademir, "Antrenmanları birlikte yaptık. Sanki kendimle antrenman yapıyormuş gibi hissediyordum" dedi.