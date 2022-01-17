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    Çöpteki yiyecekleri toplatıp tekrar müşterilere satan tantuniciye sosyal medyadan tepkiler yağdı

    İstanbul Kadıköy'de çöpteki biberleri ve etleri toplatarak tekrar müşteriye servis ettiren tantunici, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihlli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kim inanır!

    İstanbul Kadıköy'de çöpteki yiyecekleri işçilerine toplatarak geri satan Ayla Tantuni'ye ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri işletmeye 500 lira ceza kesti. Tantunici olaydan sonra iş yapamaz hale geldi. İşyeri sahibi Rıza Şimşek, "Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Videonun aslı, personellerimize eğitim amaçlı sürekli Whatsapp gruplarımızdan atılan videolardır. Bu görüntüler ise yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır diye düşünüyoruz" dedi.



    'EKSİ'K OLMAYIN
    Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Pençe Harekatı" kapsamında, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi devam ediyor. Özel eğitimli komandolar, temizlenen bölgelerde kurulan 395 üs bölgesinde, dondurucu soğuğa rağmen vatan nöbeti tutuyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metreye yaklaştı. Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken, Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü. Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda da termometre eksi 20 dereceyi gösteriyor.



    İKİZİ DE HARİKA
    Ankara'da yaşayan Eda ve Ezgi Karademir, tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. O günden beri hiç ayrılmayan ikili, 10 yaşında başladıkları judoda birçok başarı elde etti. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören Karademir kardeşler, gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti. Hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Ezgi Karademir, "Antrenmanları birlikte yaptık. Sanki kendimle antrenman yapıyormuş gibi hissediyordum" dedi.



        TESTTE YENi KARAR
        İçişleri Bakanlığı'nın cumartesi günü yayınladığı genelgede, aşısız ve son 3 ayda hastalığı geçirmemiş kişilerden istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Ancak dün yeni bir karar alındı. Uçakla seyahatlerde, aşı olmayanlardan PCR testi isteneceği açıklandı.



        PİNTO'YA VEDA
        Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto (85), hayatını kaybetti. Kendisini Atatürk milliyetçisi olarak adlandıran Pinto için, dün Ulus Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Pinto'nun cenazesi, Yahudi cemaati üyeleri ve siyasilerin de katıldığı tören sonrası, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



        KURU KALA'BALIK'
        Çıldır Gölü'nde CHP'li belediye başkanları Muammer Keskin (Şişli), Erdem Gül (Adalar), Demirhan Elçin (Artvin), Ali Ercengiz (Burdur), Selahattin Ekicioğlu (Kırşehir), Ahmet Ataç (Tepebaşı), Recep Gürkan (Edirne), Semih Şahin (Bilecik) ve Tanju Özcan (Bolu), Eskimo usulü balık avladı. Tipiye yakalanınca zor anlar yaşadı.



            VAHŞETİN PLANI TELEFONDA
            Avukat Dilara cinayetinde, katil zanlısının telefon kayıtları incelenecek. İstanbul Tuzla'da 10 Ocak akşamı eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahla katlettiği avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi. Dönmez'in cinayet öncesinde genç avukata tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım" diye yazmıştı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor. (Seda Nur GÜNAYDIN)



            MANKENİ ÇALDI
            İstanbul Zeytinburnu'nda giyim mağazası önüne gelen 2 hırsız giysileri gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, cansız mankeni kucaklayarak kaçtı. Mağaza sahibi Furkan Burhan, "Ben çalındığı zaman görmedim. Güvenlik kamerasından fark ettim. İlk başta yukarı bakıyor. Sonra kimsenin olmadığını görünce alıp koşa koşa kaçıyor" dedi.



            YASAK AŞK CİNAYETİ
            Elazığı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Ruhi Canbolat (38), 2003'te aniden ortadan kayboldu. Özel ekip, 19 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Araştırmada eşi A. Ş'nin T. Ş. ile evlendiği ortaya çıktı. A.Ş.'nin ve T.Ş.'nin, Canbolat kaybolmadan önce de sık sık telefonla görüştüğü anlaşıldı. Şüphe üzerine aralarında A.Ş. ve T.Ş.'nin de bulunduğu, 9 kişi gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden A.Ş., eşi Ruhi Canbolat'ın T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrendiğini anlatarak, "İkimizi de tehdit etmeye başlamıştı. Biz de öldürmeye karar vererek plan yaptık" dedi.



                A'VUKUAT'!
                Bursa'da 22 yıllık avukat Aylin Göstericiler'in uzun yıllardır çalıştığı firma tarafından vekalet hakkı sonlandırıldı. Göstericiler de firmaya haklarını alabilmek için dava açtı. Kazanmayı başardı. Ancak firma farklı avukatla Göstericiler'e dosyalarda işlem yapmadığı, hacizler koymadığı, koyulan hacizlerin bir kısmının düştüğü ve hak kaybı olduğu iddiasıyla ceza davası açtı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan avukat şimdi kendi hakkını savunmak için mücadele başlattı.



                5 YILDIZLI ZORBALIK
                5 yıldız otelde güzellik merkezi işleten Berna Şahin, yönetim tarafından kabus yaşadı. İş yerinden çıkarılmak için mobbing uygulanan kadın 800 bin liralık hacizle sarsıldı. İstanbul Beyoğlu'da Berna Şahin, 7 yıl önce güzellik merkezi için 2018'de 5 yıldızlı bir otelde ofis kiraladı. İddiaya göre Şahin, kira sözleşmesi devam etmesine rağmen ofisi boşaltması için yönetimin mobbingine uğradı. Önce Şahin'in oteldeki reklam broşürleri kaldırılıp müşterileri geri yollandı. Ardından güvenlik zoruyla iş yerinden çıkarıldı. Ofisinin kilitleri değiştirildi. Personeli işi bıraktı. Otel yönetimi iş yeri kapalı olmasına rağmen 14 bin liralık kira ücretini yatıran Şahin'in parasını geri gönderip onu "borçlu" olarak gösterdi. Yönetim, borca karşı mahkeme kararıyla kiracısı Berna Şahin hakkında haciz işlemleri başlattı. Borcuna karşı yaklaşık 800 bin liralık eşyasına el konuldu. (Bulut YAMANDAĞ)



                BİR ÖMÜR 7.5 YIL HAPİS
                Hırsız Cem Ö, oyuncu Ömür Arpacı'nın Kadıköy'deki evine girdi. Ziynet eşyası ile aracını çalıp gitti. 7.5 hapis cezası verildi.



                    5 AYLIK HASRET BİTTİ
                    Bursa'da Sevgi Özbay (19), eşi Hakan'dan ayrıldı. İki aylık kızı Besime Nur, babada kaldı. Genç anne, evlat hasretine dayanamadı. Hukuk savaşı başlattı. Tam 5 ay sonra yavrusunu hakim kararıyla kucağına aldı.



                    EVCİL GELİNCİK
                    İspanyol Pedro, Aparicio, tasma taktığı gelincikle Taksim'e çıktı. Herkesi şaşırttı: Bir aylıkken aldım. Bensiz su bile içmiyor.



                    ÇIĞ GİBİ FACİA
                    Gaziantep'ten kayak yapmak için Kayseri'ye giden 3 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı'da bulunan vadide çığ altında kaldı. Olay yerine jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti. AFAD ve JAK ekipleri tarafından eksi 25 derecede yapılan aramalarda çığı altında kalan diğer kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan Kanada uyruklu Michael Kreeft olduğu öğrenildi. Kreeft'in cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.



                        116 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 115 milyon 994 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 677'şer lira, 4 bilenler 670'er lira, 3 bilenler 33'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.



                        420 BİN LİRA DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 420 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 105'er, 4+1 bilenler 607'şer, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 29'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 11'er, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                        KARAKIŞ KAPIDA
                        Meteoroloji, uyardı: Kış etkisini artıracak. Çarşamba günü İstanbul dahil Marmara beyaza bürünecek.

                        HAKİM GİYDİRDİ
                        Yargıtay, mesai arkadaşını fabrikada çırılçıplak gezdiren işçiyi kusurlu buldu: Tazminatsız atılır.

                        TONGA BATTI
                        Büyük Okyanus'taki volkan patlaması tsunamiye yol açtı. Ada ülkesi Tonga su altında kaldı.
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                        Haberler Yaşam Çöpteki yiyecekleri toplatıp tekrar müşterilere satan tantuniciye sosyal medyadan tepkiler yağdı
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