Son dakika: İzmir'de arkadaşını ziyarete gitti cenazesi çıktı

Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanın üst katında çıkan yangına asansörde yakalanan Kaan Yalçın (27), yaşamını yitirdi. Yalçın'ın apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi'ndeki bir site içindeki apartmanın üst katında çıktı.
Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarla olay yerine AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı.