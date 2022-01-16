Son dakika: İzmir'de arkadaşını ziyarete gitti cenazesi çıktı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın dumandan zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yalçın'ın yangın çıkan apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi.

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