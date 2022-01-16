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    • Yaşam
    • 16.01.2022 17:42
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    • 16.01.2022 17:44
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    Son dakika: İzmir'de arkadaşını ziyarete gitti cenazesi çıktı

    Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan bir olay görenlerin yüreklerini yaktı. Arkadaşını ziyarete giden 27 yaşındaki Kaan Yalçın, asansöre bindiği sırada apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından talihsiz genç yaşamını yitirdi.

    DHA
    İzmir’de arkadaşını ziyarete gitti cenazesi çıktı

    Son dakika haberi... İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanın üst katında çıkan yangına asansörde yakalanan Kaan Yalçın (27), yaşamını yitirdi. Yalçın'ın apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi.

    Yangın, saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi'ndeki bir site içindeki apartmanın üst katında çıktı.

    Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarla olay yerine AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı.

        İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

        YANGINA ASANSÖRDE YAKALANDI
        Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın dumandan zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yalçın'ın yangın çıkan apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi.

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