2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadını aynı köpekler 2 yıl önce de ısıdığı ortaya çıktı

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan 2 çocuk annesi özel güvenlik görevlisi Öznur Karaca (45) sabah erken saatlerinde üniversiteden dönen oğlunu otogardan almak için evden çıktı. Kadına evden çıktığı anda sokak üzerinde kendisinde de oturduğu apartmanın giriş katında bulunan pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Köpeklerin her ikisi kadının bacaklarından tutarak uzun süre bırakmadı. Köpeklerden birisi vatandaşların demir ile vurmasının ardından önce ayrıldı bir süre sonra gelerek yine ısırdı. Kadın vatandaşların yardımı ile köpeklerin elinden kurtarıldı.
2 YIL ÖNCE DE ISIRMIŞ
Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ise taburcu olarak eve gönderildi. Öte yandan, kadının aynı köpekler tarafından 2 yıl önce de aynı tarihlerde saldırıya uğradığı ve aşı olarak tedavi olduğu ifade edildi.
KÖPEKLERİ VERMEK İSTEMEDİ, GÖRÜNTÜ ÇEKEN BASIN MENSUBUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Köpeklerin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra şahsı da alarak köpeklere savcılık kararı ile el koymak üzere adrese geldi. Bu sırada köpeklerinin teslim alınmasını istemeyen şahıs polislere uzun süre dil döktü görüntü alan basın mensuplarına ise sürekli hakaret ederek el kol hareketlerinde bulundu.
30 BİN TL CEZA KESİLDİĞİ İFADE EDİLDİ