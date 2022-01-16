2 pitbullun saldırısına uğrayarak ölümden dönen kadını aynı köpekler 2 yıl önce de ısıdığı ortaya çıktı

İki yıl önce de aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Karaca, "Köpeğin sahibi sorunlu olduğu için aileme zarar verir düşüncesi ile şikayetçi olmamıştım. Ama bu kez kendisinden kesiklikle şikayetçiyim. Bacağımın kangren olma riski var. Bacağımdan olacağım. Hayatım söz konusu. Sadece benim değil, apartman sakinlerinin de canı tehlikede. Bunu herkese anlattım. Hergün işe giderken korkarak gidip geldim. Daha önceki saldırıca bacağımda 9 dikiş izi vardı. Şimdi diğer bacağım komple gitti. Hala korkuyorum." dedi.





"DEMİR İLE VURARAK KURTARDIM"