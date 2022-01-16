Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.01.2022 07:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2022 07:42
    ABONE OL

    Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarparak devrildi! 4'ü ağır 15 yaralı

    Sivas'ta bir yolcu otobüsü devrilen tıra çarptıktan sonra devrildi. Koyulhisar bölgesinde yaşanan kazada yolcu otobüsünde bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarparak devrildi

    Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

    Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ED 9997 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şen Kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Cinayet itirafı geldi
    Haberler Yaşam Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarparak devrildi! 4'ü ağır 15 yaralı
        SON DAKİKA