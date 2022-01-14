Muhammed Ali Biçer'i engeller durduramadı... Bacakları ve kolu olmadan dünyaya geldi başarısı herkese ders verdi

Kendisi küçük ama mücadelesi büyük olan Muhammed, herkese ders verdi. Bursa'da yaşayan ve henüz 7 yaşında olan Muhammed Ali Biçer, bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmadan dünyaya geldi. Ancak hayata küsmedi. 3 yaşındayken başladığı yüzmede hızla ilerledi. Azmi, hem madalyaları hem de tebrikleri beraberinde getirdi. Haftanın 4 günü, bacak protezleri ve koltuk değnekleriyle önce okula, ardından yüzme dersine gitti. Hayata sporla tutunan Muhammed, "Suya girdiğimde bana güzel bir his geliyor. Çok rahatım. İleride turnuvalara katılacağım, birinci olmak istiyorum" dedi. Yüzme antrenörü Kadir Gül, Muhammed Ali'nin yüzmede büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Şöyle devam etti: 1.5-2 yıl sonra yaşından dolayı yarışma hakkını elde edecek. İlerisi için büyük hedeflerimiz var.