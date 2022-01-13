Zengin kadın fakir erkeğe nafaka verir mi? Yargıtay'dan emsal karar

ERKEK LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLDİ

Tarafların tazminat taleplerinin ve kadının nafaka taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Yunus T.'nin bin lira emekli maaşı ve bin 200 lira kira gelirine sahip olmasına rağmen üç yıllık kirayı peşin aldığı ve kesintilerden sonra geriye 600 lira emekli maaşının kaldığını göz önünde bulundurdu. Ayten T.'nin yüklü bir mal varlığına sahip olduğu, kira gelirinin 10 bin liranın üzerinde olduğu, erkeğin bu durumunun geçici olduğunu dikkate alan mahkeme, Yunus T.'nin lehine aylık 800 lira tedbir nafakası ile toptan 20 bin lira yoksulluk nafakası almasına hükmetti.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Yerel mahkemenin kararı sonrasında hüküm Ayten T. tarafından erkeğin lehine hükmedilen tedbir ve yoksulluk nafakası ile kadının reddedilen tazminat ve nafaka talepleri yönünden temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire heyeti, kocanın eşini "öldürmekle" tehdit ettiği, "dinine imanına" diyerek sinkaflı küfürler ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekerek, Ayten T.'den kaynaklanan evlilik birliğini temelinden sarsıcı nitelikte hiçbir kusurlu tutum ve davranışın ispatlanamadığına dikkat çekti.