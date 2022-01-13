Ordu Fatsa'da Elvan Sözkesen, 10 yıllık eşi Erkan Emiroğlu tarafından yakıldı

Elvan Sözkesen, sürekli dayak yediği eşinden ayrılmaya karar verdi. 5 aylık süreç sonunda mahkeme çiftin ayrılmasına karar verdi. O andan itibaren çılgına dönen Erkan Emiroğlu, tehditlere başladı.

2 gün önce adliyeye giderek şikayette bulunan genç kadın, bugün çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi. Uzaklaştırma kararı işlemleri için adliyeye gitmek üzere evinden çıkan kadın, bu sırada kendisini takip eden eski eşi Erkan Emiroğlu ile karşılaştı. Eski eşi kadının yanına gelerek su istedi. Bu sırada yanında getirdiği jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine döken Erkan Emiroğlu, onu ateşe verdi. Alevler içinde kalan genç kadın çığlık atarak komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından banyoya götürülerek suyla söndürülen genç kadın ölümden döndü. Talihsiz kadın, "Üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Hayatım karardı" dedi.