İstanbul'da koronavirüs salgınında son durum ne? Uzman isim uyardı: Önümüzdeki 1 hafta çok kritik | Omicron varyantı





"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA SALGININ SEYRİNİ DAHA NETLEŞTİRECEKTİR"

Omicron varyantı sonrası İstanbul'da vaka sayısında yaşanan büyük artışa ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul mega şehir, büyük bir şehir Türkiye'nin değil, dünyanın kavşak noktalarından bir tanesi, çok hareketli bir nüfusu olan büyük bir şehir. Öyle olunca da doğal olarak Türkiye'de ilk yükselme trendi genelde İstanbul'dan başlıyor. Bir yükseliş trendinden sonra geçmişteki üç yükselişte 4-6 hafta arasında düşüşe geçtik. Ancak bu son Omicron ile ilgili bulaşma hızı çabuk olan ve yükseliş trendi geçmişe göre çok daha hızlı seyreden bir salgın sürecine maruz kaldık. İstanbul esasında Türkiye demek, Türkiye de İstanbul demek. Biz testlerin de büyük oranını İstanbul'da yapıyoruz böyle olunca da sayılar İstanbul'da özellikle bu dönemde çok ani bir yükselişe sebebiyet verdi. Bu vaka sayısı bizim geçmişteki vaka sayılarımızdan da üstte ve fazla miktarda bir sayıya kadar çıktı. Yükseliş trendinden sonra düşer mi önümüzdeki hafta düşmez mi onu esasında bu hafta göreceğiz. Önümüzdeki 5-6 gün, 1 hafta bizim için salgının vaka sayısı anlamında seyrini daha netleştirecektir" dedi.