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    • Yaşam
    • 11.01.2022 09:43
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    • 11.01.2022 09:53
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    Marmaray'da maske tartışması! 2 kadın araçtan indirildi

    Marmaray'da maske takmayı kabul etmeyen 2 kadın yolcu diğer yolcuların uyarılarına aldırış etmedi. Kadınların maske takmayı reddetmesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri geldi. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince 2 kadın görevliler tarafından araçtan indirildi.

    Marmaray’da maske tartışması! Araçtan indirildiler

    Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

    Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.

    Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Trenden inerken 2 kadının 'hepinizden davacı olacağım' dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.

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    Haberler Yaşam Marmaray'da maske tartışması! 2 kadın araçtan indirildi
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