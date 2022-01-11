Kırgızistan'dan üniversite okumak için Antalya'ya gelen Malikan Nootieva’nın başına gelenler dehşete düşürdü

Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016 tarihinde Kırgızistan'dan bir arkadaşı aracılığıyla bir yandan üniversite okumak, bir yandan da çalışmak için Antalya'ya geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince levye demiri ile feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine yol kenarına atıldı. Olay yerine gelen polis kanlar içinde hareketsiz yatan Malikan Nootieva'nın yaşadığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 2 kez duran Malikan'ın kalbi yeniden atmaya başladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. 3 ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, 2 ay beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde yattı. Hastanedeki tedavisinin ardından Malikan Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay evini açtı., biraz toparlandı ve Kırgızistan'a döndü. Nootieva, engelli kalırken mahkeme önümüzdeki günlerde S.C. ve M.Y hakkında kararını verecek.

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