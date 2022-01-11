Kavga karakolda bitti! Adana’da bir genç kız, yemek ve sigara istediği dayısı tarafından dövüldü!

5 Ocak saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evin penceresine çıkan Merve Ö. (20), bahçedeki kullanılmayan eşyalarını satmak için gelen dayısı Serdar K.'yi gördü. Dayısına seslenen Merve Ö., "Artık bize bir yemek ve sigara alırsın" dedi.
Genç kız dayısından kurtulmak için kendini banyoya kilitledi. Dayı ise eve gelip banyo kapısını açmaya çalıştı ancak açamayınca evden tekrar bahçeye döndü. Bunun üzerine genç kız banyodan çıkıp evin kapısını kilitleyip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.