Kavga karakolda bitti! Adana’da bir genç kız, yemek ve sigara istediği dayısı tarafından dövüldü!





Polis merkezinde ifade veren Serdar K., "Ablamın evinin bahçesindeki atıl eşyaları satarım. Olay günü de bazı eşyalar vardı, onları sattım. Daha sonra Merve yanıma gelip, yemek sipariş edeceğini söyledi. Ben de elimdeki tüm parayı ona verdim. Sonra anlamsız bir şekilde bağırmaya başladı. Ben de ağzını kapatıp, susturmaya çalıştım. Bana küfretmeye başlayınca olayın büyümemesi için dışarı çıktım" dedi.