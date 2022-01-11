Esenyurt'ta mahalleli isyanda! "Fuhuş yapıp uyuşturucu kullanıyorlar"

"DOĞAL GAZ KUTUSU İLE İLGİLİ MÜTEAHHİTLE ANLAŞAMIYORLARMIŞ"

Yunus Kaya ise, "Kendi gözümle de gördüm. Gece 1-2 gibi buraya tinerciler, uyuşturucu bağımlıları dadanmış. Ev sahibi ile de görüştüm. Doğal gaz kutusu ile ilgili müteahhitle anlaşamıyorlarmış sanırım. Bana söz verdi ama tutmadı. Bu kadar mahalleli boşuna toplanmadı. Buna bir çözüm bulun. Yakınlarda okul var. Çocuklar yalnız başına okula giderken alıp götürseler kimsenin ruhu duymaz" diye konuştu.