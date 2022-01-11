Doktor Zeynep Uysal 3 yakın arkadaşını şehit verdi! Onların anısını yaşatmak için kolları sıvadı





Uysal, "Ercan ve Ali benim Hatay'dan çocukluk arkadaşlarım. Ben sonra okul için Bursa'ya taşındım. Feyyaz da benim orada oturduğum mahalleden arkadaşım. Onlar şehit olunca hem arkadaşlarım hem de diğer şehitlerimizin anısını yaşatmak için bir şeyler yapmak istedim. Kendimi daha huzurlu hissediyorum" dedi.

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