Doktor Zeynep Uysal 3 yakın arkadaşını şehit verdi! Onların anısını yaşatmak için kolları sıvadı

Stajyer doktor Zeynep Uysal, Mayıs 2019'da Gabar'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen çocukluk arkadaşları Hataylı Ercan Can ve Ali Çeker ile Ankara'da askeri servis araçlarına yapılan bombalı terör saldırısında 2016 yılında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın anısını yaşatmak için kolları sıvadı.
1,5 yıl önce gönüllü olarak etkinliklere başlayan Uysal'ın iyilik hareketine, Kayseri'de görev yapan yine kendisi gibi stajyer doktor Berna Bozbağa da dahil oldu.
Hastanede tedavi gören çocuklara üzerinde kendi şehit arkadaşları ve diğer şehitlerimizin fotoğrafları olan hediyeler dağıtan Uysal, Bunun yanı sıra şehitler için Afrika'da çok sayıda su kuyusu açtırdı.