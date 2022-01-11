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    Doktor Zeynep Uysal 3 yakın arkadaşını şehit verdi! Onların anısını yaşatmak için kolları sıvadı

    Doktor Zeynep Uysal, 3 yakın arkadaşını şehit vermesinin üzerine tüm şehitlerimizin anısını yaşatmak için harekete geçti... ‘İyilik hareketi’ başlatan Uysal, şehitler adına Afrika’da su kuyuları açtırdı, çocuklara hediyeler dağıttı, hatıra ormanı için fidan dikti.

    Tolga Yanık
    Dr. Cansuyu

    Stajyer doktor Zeynep Uysal, Mayıs 2019'da Gabar'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen çocukluk arkadaşları HatayErcan Can ve Ali Çeker ile Ankara'da askeri servis araçlarına yapılan bombalı terör saldırısında 2016 yılında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın anısını yaşatmak için kolları sıvadı.



    1,5 yıl önce gönüllü olarak etkinliklere başlayan Uysal'ın iyilik hareketine, Kayseri'de görev yapan yine kendisi gibi stajyer doktor Berna Bozbağa da dahil oldu.



    Hastanede tedavi gören çocuklara üzerinde kendi şehit arkadaşları ve diğer şehitlerimizin fotoğrafları olan hediyeler dağıtan Uysal, Bunun yanı sıra şehitler için Afrika'da çok sayıda su kuyusu açtırdı.



        Son olarak ise Hatay'ın Hassa ilçesinde şehitler adına 500 fidan dikilip, hatıra ormanı oluşturuldu.



        Uysal, "Ercan ve Ali benim Hatay'dan çocukluk arkadaşlarım. Ben sonra okul için Bursa'ya taşındım. Feyyaz da benim orada oturduğum mahalleden arkadaşım. Onlar şehit olunca hem arkadaşlarım hem de diğer şehitlerimizin anısını yaşatmak için bir şeyler yapmak istedim. Kendimi daha huzurlu hissediyorum" dedi.

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        Haberler Yaşam Doktor Zeynep Uysal 3 yakın arkadaşını şehit verdi! Onların anısını yaşatmak için kolları sıvadı
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