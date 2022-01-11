Diyarbakır'da Güven Arslan Vikingler dizisine hayran kalınca doğan oğlunun ismini Ragnar koydu

Diyarbakırlı Güven Arslan (34) Vikingler dizini çok beğendi! Başrol Ragnar Lodbrok ise favori karakteriydi! Genç adam geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğluna Vikingler dizisinden esinlenerek Ragnar ismini verdi. Başta eşi Sibel olmak üzere tüm ailesi şok geçirdi. Çocukluğundan beri çizgi film tutkunu olduğunu söyleyen Güven Arslan, "Ragnar'ın karakteri çok hoşuma gitti. Aynı zamanda yakışıklı. Ragnar, gerçek bir karakter. Eşi Lagerta da büyük bir savaşçı. Norveç'te Ragnar ismi çok popüler. Ama devletten izin alınması gerekiyormuş. Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Mutluyum" dedi.
TARİHİ YIKIM
Kahramanmaraş trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi. Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle 'Sarı bina' olarak adlandırılan binanın ünü Türkiye'yi de aştı. Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihe karışacak binanın yıkımını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güngör, binanın 4 ayda yıkılacağını söyledi.
FLAKE SEYAHAT
ABD Başkanı Biden, ABD'nin eski senatörü Jeff Flake'i Türkiye'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı.Yeni büyükelçi Jeff Flake, iki gün önce Cheryl Flake ile birlikte kente giriş yaptı. Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, Ankara'yı gezmeye doyamadı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Flake ve eşinin Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi'ni gezdiği fotoğraflar yer aldı. Flake yapılan paylaşımda, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" ifadelerini kullandı. Takipçileri davet yağdırdı: Kahramanmaraş'a gelin size dondurma ısmarlayalım. Rize'ye gelirseniz çay keyfi yaparız.