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    Diyarbakır'da Güven Arslan Vikingler dizisine hayran kalınca doğan oğlunun ismini Ragnar koydu

    Güven Arslan, Vikingler dizisine hayran kaldı! İki hafta önce doğan oğlu bile Ragnar adını aldı! Herkes şaştı kaldı: Bu isim Norveç’te çok popüler. Ancak devlet izin vermiyormuş! İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Diyarbakırlı Viking

    Diyarbakırlı Güven Arslan (34) Vikingler dizini çok beğendi! Başrol Ragnar Lodbrok ise favori karakteriydi! Genç adam geçtiğimiz hafta dünyaya gelen oğluna Vikingler dizisinden esinlenerek Ragnar ismini verdi. Başta eşi Sibel olmak üzere tüm ailesi şok geçirdi. Çocukluğundan beri çizgi film tutkunu olduğunu söyleyen Güven Arslan, "Ragnar'ın karakteri çok hoşuma gitti. Aynı zamanda yakışıklı. Ragnar, gerçek bir karakter. Eşi Lagerta da büyük bir savaşçı. Norveç'te Ragnar ismi çok popüler. Ama devletten izin alınması gerekiyormuş. Türkiye'de bir ilk olduğumu düşünüyorum. Mutluyum" dedi.



    TARİHİ YIKIM
    Kahramanmaraş trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi. Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle 'Sarı bina' olarak adlandırılan binanın ünü Türkiye'yi de aştı. Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarihe karışacak binanın yıkımını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güngör, binanın 4 ayda yıkılacağını söyledi.



    FLAKE SEYAHAT
    ABD Başkanı Biden, ABD'nin eski senatörü Jeff Flake'i Türkiye'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı.Yeni büyükelçi Jeff Flake, iki gün önce Cheryl Flake ile birlikte kente giriş yaptı. Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, Ankara'yı gezmeye doyamadı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Flake ve eşinin Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi'ni gezdiği fotoğraflar yer aldı. Flake yapılan paylaşımda, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" ifadelerini kullandı. Takipçileri davet yağdırdı: Kahramanmaraş'a gelin size dondurma ısmarlayalım. Rize'ye gelirseniz çay keyfi yaparız.



        İŞLER SIRPA SARDI!
        Dünya, Avustralya'daki skandala kilitlendi! Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen hafta Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için Avustralya'ya gitti. COVİD aşısı olmadığı için ülkeye girişine izin verilmedi! Federal Mahkeme ise Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararını iptal etti. Göç Bakanı Hawke'ın 'kişisel kararı' ile sporcuyu sınır dışı edebileceğini söyledi.



        MEGA TEHLİKE
        Omicronkabusu tüm dünyaya yayıldı. Vaka sayıları tırmandı! ABD'de hasta sayılarında yine rekor kırmaya başladı! Dün, tam 378 bin yeni vaka çıktı. İngiltere'de uzmanlar, hamileleri "Aşılarınızı geciktirmeyin" uyarısı yaptı. Aşı karşıtlarıysa ordu kurmak için kolları sıvadı!



        HİÇ 'GÜZEL' DEĞİL
        TSK'nin 2017'de bir operasyonda etkisiz hale getirdiği PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonundan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel ile terörist Bora'nın sevgili oldukları iddiası ortaya atıldı. Bu samimi pozlar, PKK ve 'siyasi parti' görünümlü uzantısı HDP arasındaki kirli işbirliği bir kez daha kanıtlandı. Türkiye, Gazi Meclis'ten teröristlerin temizlenmesi talebini bir kez daha haykırdı. Bu görüntüler üzerine Semra Güzel hakkında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na yollandı.



            KORSAN GÖSTERİ
            BosnaHersek'in Banja Luka şehrinde, anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" günü kutlamaları düzenlendi. Sırplar'ın Brcko kasabasındaki Boşnak yerleşimlerine gireceğine dair söylentiler, halkı tedirgin etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.



            GİZEMLİ DÜŞÜŞ!
            Üniversite öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, arkadaşlarının evine gitti. Talihsiz genç, bir süre sonra 7. kattan düştü. Şüpheli olay nedeniyle evdeki 3 kişi gözaltına alındı. Üniversitede çok başarılı olan Sedefnur Çağlar, önceki gece polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar dün sabah 06.30 gibi 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı. Polis memurları A.A. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. A.A. ifadesinde, "Sedefnur kız arkadaşım. Birlikte polis arkadaşının evine gittik. Burada alkol aldık. Sabaha karşı Sedefnur'un cep telefonuma bakmak istedi, izin vermedim. O da kendini attı" dediği öğrenildi.



            40 DAKİKA ÖLDÜ
            Antalya Konyaaltı sahilinde dün sabah denize giren 52 yaşındaki Larisa Stadnikova, bir süre sonra gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra talihsiz kadın su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan Rus kadına tam 40 dakika kalp masajı yaptı. Hayata dönen Larisa Stadnikova, hastanede tedavi altına alındı. (Erdoğan ÖZTÜRK)



                İRLANDA'YI AFFETMEYECEĞİM
                Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intihar ettiğini doğruladı. İntihar girişimine karşı hastanede gözetim altındayken kaçması ve ölümü nedeniyle isyan eden şarkıcı, "Allah affedebilir ama ben İrlanda devletini asla affetmeyeceğim" dedi.



                CADDEYİ İKİYE BÖLEN TÜRBE
                Ataşehir'de çift yönlü trafik akışının sağlandığı caddenin iki şeridi arasında bulunan tarihi türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Ali Gazi Baba Hazretleri olarak ismi geçen türbeye gün içerisinde çok sayıda kişi ziyarette bulunuyor. "Erenköy Fatihi" olarak anılan Ali Gazi Baba'ya ait çevresi demir parmaklıklarla çevrili türbenin içerisinde çiçekler ve ağaçlar bulunuyor. Vatandaşların yanı sıra seyir halindeki sürücüler de cadde ortasında bulunan türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor.



                YÜZDE 'YÜZ'FACİA
                İstanbul'da özel bir tıp merkezinde 'Fransız Askısı' yaptıran genç kadının hayatı karardı. Ameliyattan sonra yüzünde kalıcı izler oluşan D.S., "Yüzüm facia gibi. Hayatımı kararttılar. Dava açacağım" dedi. Son dönemde bir hayli popüler olan Fransız Askısı olarak bilinen estetik operasyonu bu kez faciayla bitti. İstanbul'da bir özel tıp merkezine giden D.S., Fransız Askısı ile daha gergin bir yüz hatları istedi. 6 ay önce de ameliyat gerçekleşti. Yaşadıklarını anlatan D.S., "İnternetten araştırdım, buldum. Beni çok temiz olmayan bir yerde ameliyata aldılar. Hemşirenin saçları yüzüme geliyordu. Eve gider gitmez yüzümde kanamalar oldu. Geçer dediler, iltihaplar oldu. 3 kez daha ameliyat yaptılar. Daha beter hale getirdiler. Şikayetçi olmayayım diye arabulucu devreye soktular. Bu insanlar canımı çok yaktı. Benim gülüşümü, mimiklerimi, hayatımı aldılar. Bunlar başkasına zarar vermesin. Yüzüm bir faciayı gösteriyor" dedi. (Yunus Emre KAVAK)



                    YARDIM 'SEFA'RBERLİĞİ
                    Bursa'da 2 yaşındaki Sefa, SMA hastalığına yakalandı. Dubai'deki tedavi için 2.4 milyon dolar şarttı. Anne Rabia Harput, ağladı: Oğlum 1.5 kilo alırsa tedavi olamayacak, geceleri aç yatırıyorum.



                    NEREDESİN ELİFE
                    Aksaray'da Elife Palta, halasının kredi kartını aldı. "Markete gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha haber alınamadı.



                    233 KM HIZLA MEZARA
                    Alkol nedeniyle ehliyetine el konulmasına rağmen işadamı, eğlence dönüşü 233 km hız yaptı. TIR'a çarptı. 3'ü üniversiteli 5 kişi can verdi. Çanakkale Biga'da Birkan Gugul (43) adlı işadamı, daha önce alkollü otomobil kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Eğlence dönüşü Gugul, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki TIR'a yandan çarptı. Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), üniversite öğrencileri İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi. Otomobilin hız kadranının 233'te takılı kaldığı görüldü. Kurtoğlu ise gözaltına alındı.



                        115 MİLYON DEVRETTİ
                        6+JOKER bilen çıkmayınca 115 milyon 184 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 122 bin 482'şer lira, 4 bilenler bin 884'er lira, 3 bilenler 112'şer lira, 2 bilenler 11'er lira alacak.



                        BİR TALİHLİYE 1.5 MİLYON
                        10 BİLEN bir kişi bir milyon 532 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 924'er lira, 8 bilenler 287'şer lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.

                        UÇAĞA TREN ÇARPTI
                        ABD'de uçak, demiryoluna çakıldı. Trenin altında kalan pilotu yolcular kurtardı.

                        AŞISIZA RUHSAT YOK
                        Karamürsel belediyesi ilan etti: Dükkan açma ve ruhsat yenileme için aşı şart.

                        UYUŞTURUCUNUN YENİ LİMANI!
                        Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam'da 2021 yılında rekor düzeyde uyuşturucu madde ele geçirildi. Rotterdam Savcılığı'na göre, geçen yıl limanda piyasa değeri 5 milyar eurodan fazla olan, toplam 72 ton 808 kilo kokain yakalandı. 126 kişi de tutuklandı.

                        ÜNLÜ KOMEDYEN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ!
                        ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti. Saget özellikle Türkiye'de de gösterilen sitkom dizisi Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle biliniyordu. Yetkililer, cinayet ihtimaline işaret etti.

                        GÜVENLİK YOKMUŞ!
                        İstanbul Kadıköy metrosunda, Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'la ilgili soruşturmada, yeni gelişme yaşandı. Damgacı olay yerinde güvenlik olmadığı ve metro yetkililerinin sorumluluğu olduğunu söylemişti. Savcılık, olay yerinde güvenliğin olmadığına dair tutanağı gönderdi.

                        AKIL HASTASI GÖZETİMİ
                        İstanbul Fatih'te köpeğe şiddet uygulayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B.'nin, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi. Ö.B., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde üç hafta gözetimde tutulacak.

                        EŞ ZAMANLI OPERASYON
                        Yalova'da e zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

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                        Haberler Yaşam Diyarbakır'da Güven Arslan Vikingler dizisine hayran kalınca doğan oğlunun ismini Ragnar koydu
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