Diyarbakır'da Güven Arslan Vikingler dizisine hayran kalınca doğan oğlunun ismini Ragnar koydu





BİR TALİHLİYE 1.5 MİLYON

10 BİLEN bir kişi bir milyon 532 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 924'er lira, 8 bilenler 287'şer lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.



UÇAĞA TREN ÇARPTI

ABD'de uçak, demiryoluna çakıldı. Trenin altında kalan pilotu yolcular kurtardı.



AŞISIZA RUHSAT YOK

Karamürsel belediyesi ilan etti: Dükkan açma ve ruhsat yenileme için aşı şart.



UYUŞTURUCUNUN YENİ LİMANI!

Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam'da 2021 yılında rekor düzeyde uyuşturucu madde ele geçirildi. Rotterdam Savcılığı'na göre, geçen yıl limanda piyasa değeri 5 milyar eurodan fazla olan, toplam 72 ton 808 kilo kokain yakalandı. 126 kişi de tutuklandı.



ÜNLÜ KOMEDYEN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ!

ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti. Saget özellikle Türkiye'de de gösterilen sitkom dizisi Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle biliniyordu. Yetkililer, cinayet ihtimaline işaret etti.



GÜVENLİK YOKMUŞ!

İstanbul Kadıköy metrosunda, Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'la ilgili soruşturmada, yeni gelişme yaşandı. Damgacı olay yerinde güvenlik olmadığı ve metro yetkililerinin sorumluluğu olduğunu söylemişti. Savcılık, olay yerinde güvenliğin olmadığına dair tutanağı gönderdi.



AKIL HASTASI GÖZETİMİ

İstanbul Fatih'te köpeğe şiddet uygulayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B.'nin, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi. Ö.B., Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde üç hafta gözetimde tutulacak.



EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yalova'da e zamanlı baskınlarda 10'u yabancı uyruklu kadın ile fuhuşa yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 14 erkek yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheli, 'fuhuş yaptırmak' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliye çıkarılırken, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

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