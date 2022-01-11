Bu ne canilik! Başakşehir'de bir sürücü köpeği ezip kaçtı

İstanbul Başakşehir'de, bir sürücü arabasıyla köpeği ezerek öldürdü.
ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Alınan bilgiye göre, cipiyle Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.
Köpeğin ölmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ZANLI YAKALANDI
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.
Öte yandan olaya ilişkin çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracıyla yol kenarındaki iki köpeğin üzerine doğru gelmesi, köpeklerden biri kaçarken diğerinin aracın altında kalması yer alıyor.