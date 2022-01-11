Slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ GÖSTERDİLER Köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi.

Bu ne canilik! Başakşehir'de bir sürücü köpeği ezip kaçtı