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    • Yaşam
    • 11.01.2022 21:53
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    • 11.01.2022 22:07
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    Bu ne canilik! Başakşehir'de bir sürücü köpeği ezip kaçtı

    Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir'de büyük bir skandal yaşandı. Bir sürücünün arabasıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri zanlıyı yakalarken şahıs evinin önünde protesto edildi.

    Bu ne canilik!

    İstanbul Başakşehir'de, bir sürücü arabasıyla köpeği ezerek öldürdü.

    ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI
    Alınan bilgiye göre, cipiyle Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.

    Köpeğin ölmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    ZANLI YAKALANDI
    Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.

    Öte yandan olaya ilişkin çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracıyla yol kenarındaki iki köpeğin üzerine doğru gelmesi, köpeklerden biri kaçarken diğerinin aracın altında kalması yer alıyor.

        EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ GÖSTERDİLER
        Köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi.

        Slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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