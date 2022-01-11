Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.01.2022 20:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 20:47
    ABONE OL

    Avcılar'da oluşan göçük bir işçiye mezar olmuştu! O müteahhit tutuklandı

    Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta dün bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmış ve temel kazma işlemine geçilmişti. Temel kazma sırasında oluşan göçük nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Bu kapsamda müteahhit tutuklandı.

    Avcılar’daki göçükte müteahhit tutuklandı

    Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta dün öğle saatlerinde 'Kuyu temel' kazılırken meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan İsa Eyice ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi Cemal Eken'in cesedi ise itfaiye ve AFAD'ın çalışması sonucu yaklaşık 4 saat sonra çıkarılabildi.

    TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME
    Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu, ustabaşı Arif Eyice ile kepçe operatörü Sinan Alakuş'un sorgusu tamamlandı.

    Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Müteahhit Kekeçoğlu'nun "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    THY geride hiçbir arkadaşını geride bırakmaz
    Haberler Yaşam Avcılar'da oluşan göçük bir işçiye mezar olmuştu! O müteahhit tutuklandı
        SON DAKİKA