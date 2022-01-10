Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.01.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 08:45
    ABONE OL

    Yakınları haber alamadı! Evinde uyurken bulundu! Yer: Bursa

    Bursa'da yakınlarının haber alamadığı evininin kapısını ve telefonunu açmayan 25 yaşındaki gencin evine pencereden girildi. Genç evinde uyurken bulundu.

    Yakınları haber alamadı! Evinde uyurken bulundu

    Bursa'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin açık penceresinden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.



    Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Hastane Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi. Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.



    İTFAİYE DE ZOR ANLAR YAŞADI
    Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti.

        Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi. Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS
        Haberler Yaşam Yakınları haber alamadı! Evinde uyurken bulundu! Yer: Bursa
            SON DAKİKA