Yakınları haber alamadı! Evinde uyurken bulundu! Yer: Bursa

Bursa'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin açık penceresinden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.