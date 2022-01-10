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    • Yaşam
    • 10.01.2022 08:54
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    • 10.01.2022 09:10
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    Son dakika: İstanbul'da trafik çilesi sürüyor! Haftanın ilk günü trafik yüzde 62'ye dayandı

    Son dakika... Megakent İstanbul’da ulaşım çilesi sürüyor. Trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aştı.

    İstanbul’da trafik çilesi sürüyor!

    İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ile öğrenci servis araçları Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    D100 İncirli-Merter Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.
        KAD-SİS
        Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da trafik çilesi sürüyor! Haftanın ilk günü trafik yüzde 62'ye dayandı
            SON DAKİKA