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    • Yaşam
    • 10.01.2022 09:20
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    • 10.01.2022 09:29
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    Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın paniği

    İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir çorap imalathanesinde sabah saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

    4 katlı iş yerinin çatısında yangın paniği

    Bayrampaşa'da, çorap imalathanesinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Terazidere Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatısında, 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çorap imalathanesi olarak kullanılan katta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çatıda çıkan yangın, çevredekiler tarafından da cep telefonu ile kaydedildi.

    4 katlı iş yerinin çatısında yangın paniği



    Yangının çıktığını gören Harun Altıparmak, "İki kere patlama sesi duyuldu. Çıkıp baktım, çatı yanmış. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Yangın, elektrik kontağından çıkmış olabilir" dedi.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın paniği
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