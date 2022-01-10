Antalya'da talihsiz olay! Balık tuttan eşini kayalıklardan izlerken denize düşerek dalgalar arasında boğuldu





MİLLİ İSYAN

Kayseri'de antrenmana giderken 'neden baktın' diye, 16 yaşındaki Y.E.A tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve Kickboks sporcusu Muhammet Mustafa Kulacu'nun annesi Elife Kulacu, isyan etti. "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu. Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum" diyerek sinir krizleri geçirdi.