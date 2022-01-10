Antalya'da talihsiz olay! Balık tuttan eşini kayalıklardan izlerken denize düşerek dalgalar arasında boğuldu

Antalya Alanya'da turizm çalışanı Cevdat Opcin (49), eşi Ceylan Opcin (53) ile kayalıklardan balık tutmaya gitti. Ceylan Opcin, eşini izlerken dengesini kaybederek denize düştü. Talihsiz kadın dalgalar arasında mücadele ederken onu kurtarmak için denize atlayan eşini ise sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Boğulan kadının cesedi, Manavgat sahilinden çıktı. Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. (Erdoğan ÖZTÜRK)
SON 'DERE'CE VAHŞET
Erzurum'da Afganları taşıyan bir araç, geçtiğimiz günlerde kaza yaptı. İki Afgan hayatını kaybetti. Ölenler Şenkaya ilçesindeki ormanlık alanda bir dereye atıldı. Yaralı olan bir Afgan ise Kars'ta bir eve kilitlenerek ölüme terkedildi. Öldükten sonra 4 Afgan tarafından halıya sarılı halde sokak ortasına atıldı. Konuyu araştıran Kars Emniyet Müdürlüğü acı gerçekleri ortaya çıkardı. İnsan kaçakçılığı yapan Afgan çete çökertildi. Olayla ilgili çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Furkan NEHRİ)
O MÜDÜRE 7 YIL
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay, şirket hesabından kiralık araç tahsis ederek, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır göstererek milyonlarca lira haksız kazanç elde etti. Tatlıses'in ihbarı sonrası Akbay hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Fulya Akbay'a 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)