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    Antalya'da talihsiz olay! Balık tuttan eşini kayalıklardan izlerken denize düşerek dalgalar arasında boğuldu

    Ceylan Opcin, kayalıklarda balık tutan eşi Cevdat Opcin’i izlerken denize düştü. Ancak dalgalar arasında boğuldu. Peşinden atlayan eşi ise kurtuldu. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Eşsiz’ acı!

    Antalya Alanya'da turizm çalışanı Cevdat Opcin (49), eşi Ceylan Opcin (53) ile kayalıklardan balık tutmaya gitti. Ceylan Opcin, eşini izlerken dengesini kaybederek denize düştü. Talihsiz kadın dalgalar arasında mücadele ederken onu kurtarmak için denize atlayan eşini ise sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Boğulan kadının cesedi, Manavgat sahilinden çıktı. Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. (Erdoğan ÖZTÜRK)



    SON 'DERE'CE VAHŞET
    Erzurum'da Afganları taşıyan bir araç, geçtiğimiz günlerde kaza yaptı. İki Afgan hayatını kaybetti. Ölenler Şenkaya ilçesindeki ormanlık alanda bir dereye atıldı. Yaralı olan bir Afgan ise Kars'ta bir eve kilitlenerek ölüme terkedildi. Öldükten sonra 4 Afgan tarafından halıya sarılı halde sokak ortasına atıldı. Konuyu araştıran Kars Emniyet Müdürlüğü acı gerçekleri ortaya çıkardı. İnsan kaçakçılığı yapan Afgan çete çökertildi. Olayla ilgili çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Furkan NEHRİ)



    O MÜDÜRE 7 YIL
    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay, şirket hesabından kiralık araç tahsis ederek, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır göstererek milyonlarca lira haksız kazanç elde etti. Tatlıses'in ihbarı sonrası Akbay hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Fulya Akbay'a 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)



        PİŞKİN SALDIRGAN
        İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz, tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşattı. Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan caninin iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eyleminin gerçekleşmediği, iddianın soyut bir iddiadan öteye gitmediği belirlendi. Savcılık, başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi. (Seda Nur GÜNAYDIN)



        HEKİME COPLU ŞİDDET
        Adana'da veteriner hekim Osman Teker (35), köpeğine karma aşı yaptırmak için kliniğe geldi. A.Y. (44) tarafından cop ve kaynar su ile saldırıya uğradı. Aşı fiyatı nedeniyle A.Y.'nin sinirlenip, ortalığı birbirine kattığını belirten Teker, suç duyurusunda bulundu.



        A'VUKUAT'!
        İstanbul Bakırköy'de iki emekli akraba Hakkı Ertaş (72) ile Muhsin Er (63), avukat olduğuna inandıkları İlknur D. tarafından tam 280 bin lira dolandırıldıklarını iddia ettiler. Adliyedeki bir dosyaları için anlaşma sağladıkları D.'ye farklı zamanlarda ödeme yapan iki yaşlı adam, 'Davalarınızı takip edeceğim' diyerek paralarını alan kadın, sırra kadem basınca soluğu adliyede aldı. Ertaş ve Er, sahte avukat İlknur D. hakkında suç duyurusunda bulundu. (Büşra ÇOBAN)



            YAZLIK VURGUNU
            Samsun'da avukat Lütfi Keskin'in birbirine 500 metre mesafede bulunan biri 4 katlı, diğeri 2 katlı iki ayrı yazlık evine giren hırsızlar, içinde yiyecek bulunan çalışır haldeki iki buzdolabının motorunu yerinden söküp çaldı. Hırsızlar, evlerdeki mutfak ve banyo bataryalarını, tuvaletlerdeki muslukları, kapı kolları ve kilitleri ile avize ve lambaları da kırdı. Ziynet eşyası ile evdeki kabloları da çalan hırsızlar kayıplara karıştı.



            YOL KAVGASI KANLI BİTTİ
            Tekirdağ Ergene girişindeki hemzemin geçitte dün motosikletle ilerleyen Emir Tezel (18) ve arkadaşı Kaan Kıvırcık (18), otomobildeki Taha G. (23) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Aracından inen Taha G., Tezel ve arkadaşını bıçakladı. İki genç kanlar içinde yere yığıldı. Taha G. kaçtı. 3 bıçak darbesi alan Emir Tezel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil, gözaltına alındı.



            MİLLİ İSYAN
            Kayseri'de antrenmana giderken 'neden baktın' diye, 16 yaşındaki Y.E.A tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve Kickboks sporcusu Muhammet Mustafa Kulacu'nun annesi Elife Kulacu, isyan etti. "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu. Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum" diyerek sinir krizleri geçirdi.



                TAVUK KAVGASI CAN ALDI
                İzmit Tavşantepe'de Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartıştı. Çıkan kavgada İpek, bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.



                ÇAPRAZ HAYAT!
                İzmir'de yaşayan Semra Gözen böbrek yetmezliğine yakalandı. 23 yıl önce babasından nakil yapıldı. 8 ay önce vücudu organı reddedince tekrar diyalize girmeye başladı. Eşi Nurettin Gözen gönüllü verici oldu, ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapılamadı. O da kadavra bağışını beklemeye başladı. Umutsuzluk içinde bekleyen bir diğer isim de Emirhan Şahin'di. Gencin böbrekleri 2 yıl önce iflas etti. Annesi Zehra Şahin'in kan grubu uymayınca nakil gerçekleşmedi. İki hastanın yolu sosyal medyadaki çapraz nakil platformunda kesişti. Gönüllü vericilerinin kan grubu uyumu çıkınca nakile karar verildi. Nurettin Gözen, Emirhan Şahin'e böbreğini verdi. Anne Zehra Şahin'in böbreğiyse Semra Gözen'e nakledildi.



                EN ACI GÖREV
                Şanlıurfa Akçakale-Suruç hudut hattında PKK'nın menfeze yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Murat Alyakut, Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç için törenler düzenlendi. Teğmen Murat Alyakut'un Kahramanmaraş Pazarcık'ta düzenlenen cenaze namazını, imam olan ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Şehit eşi Gülsüm Alyakut, tabuta sarılarak "Kurban olurum ben senin yoluna" diyerek ağladı.



                    ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
                    Başkan Erdoğan, hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.



                    WHATSAPP'TAN BOŞANMA OLMAZ
                    İstanbul'da yaşayan çift, şiddetli geçimsizlik yaşadı. Soluğu boşanmak üzere mahkemede aldı. Ancak Fransa'da olan davacı erkek duruşmaya katılamadı. Bunun üzerine WhatsApp üzerinden görüntülü aranarak ifadesi alındı. Mahkeme, çifti boşarken Yargıtay emsal bir karara imza attı! Görüntülü aranarak yapılan boşanmanın hukuka aykırı olduğunu açıkladı.


                    KANSER TARİHE KARIŞACAK
                    Türk bilim insanları, kansere çare bulmak için laboratuvara girdi. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından geliştirilen ilacın Faz-1 çalışmasına geçildi. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş 18-75 yaş arasında ileri evre olan kişilerde klinik aşamanın başladığını söyledi.



                    ŞÜHEDANIN İZİNDEYİZ
                    On binlerce askerin donarak şehit düştüğü, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında kahramanlarımızı andık! Kars Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde 20 binin üzerinde vatandaş ecdada saygı yürüyüşünde bir araya geldi. "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kuvvet Komutanları da katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerimleri ve duaları dinleyen vatandaşlar, ardından askeri birliklerle birlikte, törenin yapılacağı alana yürüdü. Yapılan konuşmalarda, kahraman askerler anlatıldı. Onlar için dualar edildi. Tören, jandarmanın 'Çelik Kanatlar' gösterimleri ile sona erdi.



                        'AŞI'RI ÖNEMLİ UYARI
                        Omicron, paniğin yeni adıydı! Kısa sürede dünyaya yayılan varyant, Türkiye'de de etkisini artırdı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Omicron'un kuluçka süresinin 3 gün olduğunu açıkladı. ABD'li Case Western Reserve Üniversitesi'nden Dr. Pamela Davis ise önemli uyarılar yaptı. Omicron'un ileri yaş grubu için hala büyük bir risk olduğunu açıkladı. Acil Tıp Hekimi Dr. Erkan Temizkan ise bir kez daha aşının önemine vurgu yaptı: Omicron, aşılılarda biraz daha hafif seyrediyor. Boğaz ağrısı, ateş, öksürük ve ses kısıklığı şeklinde oluyor. Aşılı olanların akciğerlerine inmiyor, boğaz enfeksiyonu şeklinde oluyor. (DİDEM SEYMEN)



                        HASTANEYE KALDIRILDI
                        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (80), 4 Ocak'ta COVİD-19'a yakalandı. Dün de tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Doktorları, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



                        TOGG BEĞENDİK
                        Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil girişimi TOGG, sedan modeliyle ilk kez Las Vegas'ta görücüye çıktı. Devleri hayran bıraktı. Sosyal medya hesapları da patladı. TOGG'un resmi hesaplarının paylaşımları izlenme ve beğeni rekorları kırdı.



                            BELLA'YI BULANA ÖDÜL
                            İstanbul Pendik'te Reyhan Çolak'ın 'Bella' isimli Labrador köpeği kayboldu. Genç kadın, bulana 2500 lira ödül vereceğini duyurdu.



                            SEDEFNUR 7. KATTAN DÜŞTÜ
                            Kocaeli'nin Körfez 'de Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



                            110 MİLYON DEVRETTİ
                            6 Bilen çıkmayınca 110 milyon 515 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 331'er lira, 4 bilenler 619'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.



                                BİR TALİHLİYE 431 BİN LİRA
                                5+1 BİLEN bir kişi, 431 bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 644'er, 4+1 bilenler 518'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                                MEGAKENT'E SARI ALARM
                                Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 10 derece düşecek. Çarşamba'ya İstanbul'da kar var.

                                DAYAKÇIYA İHRAÇ
                                Kayseri'de öğrencisini döven Mustafa B, 1.5 yıl ceza aldı. Meslekten de atıldı.

                                KAPAK OLDU
                                İzmir'de kanalizasyon kapağı nedeniyle aracı hasar gören H.B.'ye sigorta şirketi zararını ödedi. Ancak daha sonra İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı'nın kapısını çaldı. Şirket, belediyeden parasını alamayınca icra süreci başlattı. Sigorta şirketi ile belediye arasında çekişmeli davaya Yargıtay 17. Hukuk Dairesi son noktayı koydu. Belediyeyi suçlu buldu.

                                TELEFON CİNAYETİ
                                İstanbul'da 19 yaşındaki sabıkalı Hayri Atınız, cep telefonunun gasp edildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Birkaç gün sonra şikayetçi olduğu Metin Usal ve kardeşi İnanç Usal ile karşılaşınca arbede yaşandı. Atınız, ruhsatsız silahıyla iki kardeşe ateş etti. Metin Usal yaralandı, İnanç Usal yaşamını yitirdi. Katil zanlısı genç tutuklandı. (Yunus Emre KAVAK)
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                                Haberler Yaşam Antalya'da talihsiz olay! Balık tuttan eşini kayalıklardan izlerken denize düşerek dalgalar arasında boğuldu
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