Rus snowboardcu Maria Bobrikova Kayseri Şehir Hastanesi doktorlarının başarılı operasyonlarıyla yürümeyi başardı

Şehir hastaneleri, tıp dünyasının en özel değişimi olarak Türkiye'nin sağlıkta zirveye çıkmasını sağladı. Yılbaşını geçirmek için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Rus Sporcu Maria Bobrikova, snowboard yaptığı sırada düşerek kaza geçirdi. Omurgasında oluşan kırığın omuriliğe baskı yapması sonucu yürüme yetisini kaybeden Rus sporcu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başarılı geçen ameliyatların ardından yeniden yürüyebilen Mariia Bobrikova, "İnanın bir daha yürüyememeyi düşünmek büyük acı vermişti. Bu hastane ve doktorlar hayatımı kurtardı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne ve doktoruma minnettarım. Hayatımın en acı günlerini ve sonra en mutlu günümü burada yaşadım" dedi. (Ali ALTUNTAŞ)

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