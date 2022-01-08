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Haberler Yaşam Üsküdar'da aile hekimi Alpaslan Kılıç'a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

Üsküdar'da aile hekimi Alpaslan Kılıç'a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne gelen çift, iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimi Alpaslan Kılıç'a saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken saldırganın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

08.01.2022 20:29 - Son Güncelleme: 08.01.2022 20:32
Üsküdar’da aile hekimi Alpaslan Kılıç’a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.

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Üsküdar’da aile hekimi Alpaslan Kılıç’a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi.

Üsküdar’da aile hekimi Alpaslan Kılıç’a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı.

Üsküdar’da aile hekimi Alpaslan Kılıç’a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

DOKTORA SALDIRDILAR
Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.

Üsküdar’da aile hekimi Alpaslan Kılıç’a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı

Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı.

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