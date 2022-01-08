Üsküdar'da aile hekimi Alpaslan Kılıç'a saldırı: Beyaz kod verdiği çiftin test sonucu pozitif çıktı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne gelen çift, iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimi Alpaslan Kılıç'a saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken saldırganın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.
08.01.2022 20:29
- Son Güncelleme: 08.01.2022 20:32
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.