İstanbul'da pompalı dehşeti! Herkesin gözü önünde ateş açtı

Şişhane'de geldiği sokakta elindeki çantasını yere bırakan bir şahıs, vatandaşların gözü önünde bir dükkana pompalı tüfekle ateş açarak camı çerçeveyi indirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.



Beyoğlu Şişhane'de meydana gelen olayda iş yeri çalışanı Kerim Can B. (23), dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gitti. Kerim Can B. markete gittiği esnada sokağa gelen kimliği belirsiz siyah giyimli bir şahıs, çantasını kaldırıma bırakıp vatandaşların gözü önünde pompalı tüfekle dükkana ateş açtı.