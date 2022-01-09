İstanbul Ataşehir'de caddeyi ikiye bölen türbe! 'Erenköy Fatihi Ali Gazi Baba' mezarını gören şaşırıp kalıyor

Ataşehir'de çift yönlü trafik akışının sağlandığı caddenin iki şeridi arasında bulunan tarihi türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Ali Gazi Baba Hazretleri olarak ismi geçen türbeye gün içerisinde çok sayıda kişi ziyarette bulunuyor.
"Erenköy Fatihi" olarak anılan Ali Gazi Baba'ya ait çevresi demir parmaklıklarla çevrili türbenin içerisinde çiçekler ve ağaçlar bulunuyor.
Vatandaşların yanı sıra seyir halindeki sürücüler de cadde ortasında bulunan türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor. Türbenin bakım işleri için bir kişi görev yaparken, ziyarete gelen vatandaşlar da türbe çevresinde temizlik yapıyor.