Canlı canlı mezara gömdüler! İstanbul'da dehşet veren olay! Diri diri attılar uyuşturucu bile içtiler

Sabah'ın haberine göre, Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

Kendi çabalarıyla mezardan kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., yolda şans eseri gördüğü jandarmaya sığındı. Ali K.G.'nin ifadesine ulaştı: "Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim.