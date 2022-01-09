Canlı canlı mezara gömdüler! İstanbul'da dehşet veren olay! Diri diri attılar uyuşturucu bile içtiler

Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ali K.Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ali K.Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.
Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.
Sabah'ın haberine göre, Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.
Kendi çabalarıyla mezardan kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., yolda şans eseri gördüğü jandarmaya sığındı. Ali K.G.'nin ifadesine ulaştı: "Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim.