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    • Yaşam
    • 09.01.2022 12:11
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    • 09.01.2022 12:11
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    Canlı canlı mezara gömdüler! İstanbul'da dehşet veren olay! Diri diri attılar uyuşturucu bile içtiler

    Son dakika haberi... İstanbul'da korkunç olay! Yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi diri diri gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kalmayı başardı. Mezara gömülen mağdurlardan Ali K.Ç., "Bize önce mezar kazdırdılar. Sonra kafamız dışarıda kalacak şekilde bizi gömdüler. O sırada uyuşturucu madde bile içtiler. Bizi ölüme terk edip olay yerinden ayrıldılar" dedi. İşte dehşet veren olayın detayları...

    Canlı canlı mezara gömdüler!

    Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ali K.Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ali K.Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

    Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

    Sabah'ın haberine göre, Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

    Kendi çabalarıyla mezardan kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., yolda şans eseri gördüğü jandarmaya sığındı. Ali K.G.'nin ifadesine ulaştı: "Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim.

        Odayı daha pahalıya kiralamak için bizi çıkartmak istedi. Ben de, 'Borcunu ver, çıkarız' dedim. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla yanımıza geldi. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar. 05.00 sıralarında aparta gittik. Abdullah A. ve arkadaşları 13 numaralı odadaymış. Yine arbede yaşandı. Mücahit B. beni ve arkadaşımı silahla yaraladı.

        Sabah bizi, bilmediğimiz bir ormanlık alana götürdüler. Yanlarında getirdikleri kazma ve kürekle toprağı kazmamızı istediler. Bir süre toprağı kazdıktan sonra çukura girmemizi isteyip üzerimize toprak atmaya başladılar. Sadece kafamız toprağın üzerinde kalacak şekilde gömüldük. Bu sırada şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra arabaya binip gittiler. Yaklaşık yarım saat uğraşıp gömülü yerden kendimizi kurtardık' dedi.

        Aracın Abdullah A.'nın arkadaşı Fırat A. tarafından bir araç kiralama firması tarafından kiralandığı, olaydan hemen sonra delilleri karartmak için aracın temizlenerek kiralama firmasına geri verildiği tespit edildi. Otelde arama yapan Jandarma ekipleri yaralanan Muhammed ve Ali Kemal'e ait kan lekeleri, poşet içerisinde kanlı bezler ve içilmiş sigara izmaritlerine rastlandı. Ayrıca, otelin yakınlarındaki çöp konteynırında üzeri kanlı 2 adet tekli koltuk bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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