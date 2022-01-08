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    Türkiye pitbull saldırılarını konuşurken bir psikoloğun tespiti gündeme oturdu

    Türkiye, günlerce Pitbull vahşetini konuştu. Psikolog Dila Soğancı Öztopal ise ilginç bir tespitte bulundu. “Kadın cinayetleri Pitbull karakterli erkekler tarafından işleniyor” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Dogru tespit

    Saldırgan ırk köpeklerin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. En çok bilineni hiç şüphesiz Pitbull cinsi köpeklerdi. Uzm. Klinik Psikolog Dila Soğancı Öztopal, ilginç bir noktaya değindi.

    Toplumda 'Pitbull' karakterli erkeklerin olduğunu söyledi. Kadın cinayetlerinin bu erkekler tarafından işlendiğine dikkat çekti. "Erkekler, Pitbull ve Kobra karakterli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Pitbull erkekleri, eşlerine bağımlıdır. Terk edilmekten korkarlar ve kıskançtırlar. Eşleri tarafından aldatılacaklarını düşünürler. Sözel olarak agresifleşirler. Partnerlerinin hayatlarına kast etme veya öldürme eyleminde bulunurlar. Kobra erkekleri ise en tehlikeli olanlardır. Toplumda 'psikopat' olarak bilinirler. Şiddetten zevk alırlar. Hemen saldırganlaşır, küfür ve hakaret ederler" dedi.

    700 PITBULL'U BESLİYOR

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