Erzurum'da bir tilki, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta donarak can verdi (Yaşam haberleri)

Kara-kış, Doğu Anadolu'yu esir aldı. Soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Gece saatlerinde sıfırın altında eksi 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir tilki, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta donarak can verdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren tilkinin cansız bedeni görüldü. Uzmanlar, bölge halkını uyardı.

DEVE HAFIZASI!

Başta Ege Bölgesi olmak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgesi illerinde asırlardır devam eden deve güreşleri sadece bir eğlence değil aynı zamanda önemli bir Yörük kültürü olarak devam ediyor. Aydın'da yaşayan 36 yaşındaki Melik Gezer, ülke genelindeki tüm develeri en ince ayrıntısına kadar tanıyıp biliyor. Ülke genelindeki yaklaşık 3 bini havutlanmış güreşen, 2 bini ise henüz havutlanmamış toplam 5 bine yakın deveyi en ince ayrıntısına kadar bilen Melik Gezer, "Bu da benim özelliğim. Çünkü onlarla çok özel bir bağım var" dedi.

1.2 MİLYON TL DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 1 milyon 226 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 676'şar lira, 8 bilenler 284'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

TARİHİ ESER!

Mardin'de bulunan bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, iki yıl önce sahibi tarafından satışa çıkartıldı. Değeri tam 7 milyon 250 bin liraydı! Ancak döviz kurundaki yükseliş nedeniyle tarihi eserin de değeri arttı. Murat Tekcan, babasından miras kalan kiliseye alıcı çıkmayınca fiyatı 8 milyon 250 bin lira yaptı. "Alıcılar var, ama fiyatta anlaşamıyoruz. 8 milyon 250 bin lira istiyorum. Babamdan miras kaldı. Tek dayanağım burası, inşallah satarım" açıklamasını yaptı.

YOK BÖYLE MAAŞ!

Değeri 3 trilyon doları aşan Apple, dünyanın büyük şirketi olmayı başardı. CEO'su Tim Cook'un 2021 kazancı ise dudak uçuklattı: 99 milyon dolar...

İYİ Kİ DOĞDUN DİLAY

FBTV sunucusu Dilay Kemer, kansere yakalandı. Kurtarılamadı. Annesinin doğum günü mesajı ağlattı: İyi ki doğdun meleğim. Senin için ne yaptımsa binlerce kez helal olsun.

JALEM NEREDE

Antalya'da 13 yaşındaki Jale, bir haftadır eve dönmedi. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden ailesi yardım istedi: Jale'yi alıkoyanları biliyoruz. Bir haftadır bizi de telefonla tehdit ediyorlar.

GÜRÜLTÜ KRİTERİ

Gürültü yönetmeliği değişti. Hassas bölgelerdeki mekanların tüm cepheleri kapatılacak. 24.00'ten sonra canlı müzik yapılamayacak.

UMUT'U ÖLDÜRDÜ

Ankara'da Umut Gündüz'e çarpıp ölümüne neden olan sürücüye, 4 yıl verildi. İşte gerekçesi: Sosyal ilişkileri çok iyi!

BABALIK YAPTI

Batman'daki Sason Çayı'nda tam 47 yıl sonra çöpçü balığı bulundu. Tüm dünyada gündem oldu. Ünlü aktör DiCaprio da haberi sosyal medyadan paylaşınca, Batmanlılar coştu: Türkiye'ye bekliyoruz.

İTİRAZ İŞLER!

Adana'da Aysun İşler, eşinin kullandığı araca kesilen emniyet kemeri cezasına itiraz etti. Hakim, "Ceza plakaya değil şahsa verilir" diyerek 144 TL'lik cezayı iptal etti.