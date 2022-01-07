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    • Yaşam
    • 08.01.2022 01:41
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    • 08.01.2022 01:54
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    Samsun'un Bafra ilçesinde feci kaza! 3 TIR çarpıştı, 1 yaralı

    Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 TIR'ın karıştığı kazada  sürücülerden Ramazan Yıldız (37) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü tedaviye alındı. İşte feci kazaya ilişkin tüm detaylar...

    Samsun Bafra’da feci kaza! 3 TIR çarpıştı

    Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Sinop karayolu Bafra ilçesi Kazandere mevkiinde meydana geldi.


    Salih Sağıroğlu idaresindeki 55 VD 980 plakalı TIR'dan düşen hurda parçaları Şaban Özer idaresindeki 33 ADP 330 plakalı TIR'ın ön camına isabet etti.



    Sürücü Özer ani fren yapması sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Yıldız idaresindeki 33 AES 780 plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ertuğrul Karakaya idaresindeki 33 ND 601 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya karıştı.



    SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
    Kazada, TIR sürücüsü Ramazan Yıldız araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı güçlükle çıkardı.



        Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        İddiası yalan çıktı
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