Samsun'un Bafra ilçesinde feci kaza! 3 TIR çarpıştı, 1 yaralı





Yaralı sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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