Eskort siteleri ile şantaj! Erotik sitelerde fotoğraf ve telefon ifşasında ikinci dava

Avukat Ümit Gürkal Egemen
Suç duyurusunun ardından şüphelinin kendisini defalarca arayarak tehdit ettiğini belirten şikayetçi avukatı Ümit Gürkal Egemen, "Her gün hakaret ve tehdit mesajları alıyorum" diyerek tekrar suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi Alper Hamza Yılmaz da, yapılan haberlerin ardından saldırganlaştığını öne sürdüğü şüphelinin bir an önce tutuklanmasını istedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde verilen suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan Havva G.'nin, işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edildi.