Eskort siteleri ile şantaj! Erotik sitelerde fotoğraf ve telefon ifşasında ikinci dava

Son yapılan haberlerin ardından şüpheli Havva G.'nin saldırılarının daha çok arttığını öne süren Yılmaz, "Şu an birçok çalışanımızın çocukları hakkında, benim çocuklarım hakkında yine müstehcen sitelerde 8-9 yaş aralarındaki çocuklarımızın resimleri eskort sitelerinde paylaşılıyor. Şiddet daha da çok arttı, avukatımızın kendi bürosuna yönelik tehdit telefonları, web sayfasına tehdit mesajları, avukatımızın kendi telefonuna tehdit mesajları halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.