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    • Yaşam
    • 05.01.2022 10:48
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    • 05.01.2022 11:04
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    Sosyal medyanın konuştuğu video! Kur'an-ı Kerim okunurken cezbeye tutulan yaşlı amca hocayı korkuttu

    Sosyal medyada paylaşılan bir video paylaşım rekorları kırıyor. Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı Doğan Temiz, Fetih Suresi'nin 28. ayetini okuduğu sırada arkasında oturan yaşlı amca cezbeye tutuldu ve "Allah" diye bağırdı. O anda boş bulunan hoca ise bir anda irkildi. Daha sonra nefes alırken ise uzun süre kendisini toparlamayamadı. Kayıtta olan kamera ise o ilginç anları kaydetti.

    ’Allah’ diye bağıran amca hocayı korkuttu

    Kur'an-ı Kerim okunurken kendinden geçen yaşlı amca ilginç anların ortaya çıkmasına neden oldu.

    Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı Doğan Temiz, Fetih Suresi'ni okuduğu sırada arkasında oturan yaşlı amca cezbeye tutuldu ve "Allah" diye bağırdı.

    Temiz Hoca ise o anlarda boş bulunup irkildi. Daha sonra ise nefes almak için durduğunda bir süre kendisini toparlayamadı.

        Kameralar o anları kaydederken Doğan Temiz'in gülümsemesi de izleyenleri güldürdü.

        Tilavetine devam eden cami imamı ayeti okuduktan sonra elini kalbine koyarak "kalpten gidecektim" dedi.

        CEZBEYE TUTULMAK NEDİR?
        cezbeye tutulmak (veya kapılmak): Bir duygu veya bir inanışın etkisiyle aşırı ölçüde coşup kendinden geçmek.

            FETİH SURESİ 28. VE 29. AYETLERİ
            Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter.

            O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları, Allah'ın lutuf ve rızâsına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur; Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir: Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar (müminler) yüzünden kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye (böyle olmuştur). Onlar arasından iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaad etmektedir.
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