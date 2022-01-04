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    • Yaşam
    • 04.01.2022 18:08
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    • 04.01.2022 18:22
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    Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı!

    Son dakika haberleri... İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan takside yolcu H.A.'nın sırt çantasında bulunan peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    Peynir bidonundan zehir çıktı!

    İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan takside yolcu H.A.'nın sırt çantasında bulunan peynir bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

    Otogar girişindeki kontrol noktasında durumundan şüphelenilen taksiyi polis dün durdurdu.

    Taksi yolcusu H.A.'nın sırt çantasında peynir bidonuna gizlenmiş 740 gram metamfetamin bulundu.

    Gözaltına alınan H.A.'nın uyuşturucu maddeyi almak için il dışından geldiği tespit edildi.

    H.A. polisteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

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