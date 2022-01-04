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    • Yaşam
    • 04.01.2022 23:05
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    • 04.01.2022 23:06
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    Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022!

    Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı kaç TL? Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

    Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı araştırılıyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Peki, Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı

    YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. İşte güncel sigara fiyatları;

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23,00 TL
    Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
    Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
    Parliament: 25,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
    Murattı: 23,00 TL
    Murattı Blu: 22,00 TL
    Lark: 22,00 TL
    Chesterfield: 21,50 TL
    L&M: 21,50 TL

    BAT

    Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
    Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
    Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
    Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
    Tekel 2000: 21, 50 TL
    Tekel 2001: 21,50 TL
    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun: 22,00 TL
    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

    IMPERIAL TOBACCO

    Davidoff Slims: 25,00 TL
    Davidof: 25,00 TL
    Davidof C Line Blue: 22,00 TL
    Bianca: 23,00 TL
    Polo:21,5
    West: 21,00 TL
    West Grey SL: 22,00 TL
    Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

    JTI

    Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
    Winston: Slender: 22 TL
    Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
    Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
    Winston: 23 TL
    Camel Slender: 21,5 TL
    Camel: 22 TL
    LD: 21,5 TL
    Monte Carlo Slender: 21,5 TL
    Monte Carlo: 21,5 TL
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    Haberler Yaşam Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022!
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