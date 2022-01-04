Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022!

Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı araştırılıyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Peki, Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı