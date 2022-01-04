Acil serviste doktora saldıran kadın hakkında karar! "Çok pişmanım özür diliyorum"

Pendik'te 17 Kasım 2021 tarihinde hastaneye gelen ve alkollü olduğu anlaşılan tutuklu sanık M.İ.'nin kolundaki damar yolunu çıkartan müşteki doktor Esma D.'ye arkadan saldırdığı ve müştekinin saçlarını eline doladığı ve müştekiyi 40 saniye boyunca darp ettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaysa M.İ. hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DOKTORA SALDIRAN SANIK HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine müşteki Esma D. ve tutuklu sanık M.İ. katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.
ÇOK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Sabah'ın haberine göre, duruşma yaptığı savunmasında tutuklu sanık M.İ., 'Ben de bir sağlık çalışanıyım. Bugüne kadar doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Ancak bu konu hakkında hata yaptığımı farkındayım ve müştekiden özür diliyorum. Çok pişmanım. Hiçbir şeyi kasti ve bilinçli şekilde yapmadım. Yaptığım eylemlerin hiçbirini hatırlamıyorum' diyerek beraatini talep etti.